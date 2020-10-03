中秋月圓夜太激情！ 女卵巢破裂 緊急手術救回一命

嘉義市一名妙齡女子與中秋連假返家的男友激情過後，因腹痛難耐到嘉義醫院急診，檢查發現是卵巢破裂、腹腔內出血，緊急以腹腔鏡手術切除部分卵巢囊腫後，才救回一命。

衛生福利部嘉義醫院今天表示，一名23歲妙齡女子於中秋節、1日凌晨因急性腹痛，以為是烤肉吃壞肚子，前往醫院急診就醫，經進一步檢查，發現是卵巢破裂及腹腔內出血，當時告知醫師因在北部上班的男友連假返家，在激情過後就發生嚴重腹痛。

嘉義醫院院長也是婦產科醫師黃元德表示，卵巢囊腫破裂、卵巢出血時，血液易堆積在骨盆腔，也就是下腹部接近恥骨部分，導致腹膜受刺激而劇痛，若持續出血且出血量過多，可能會休克致命。

黃元德指出，這名患者以腹腔鏡手術切除部分卵巢囊腫及清洗腹腔內血液後，已無大礙，昨天平安出院休養；女性民眾排卵期是卵巢較脆弱時候，一旦受激烈的性行為等外力刺激，很容易導致卵巢囊腫破裂或卵巢出血，需謹慎小心。

黃元德提醒民眾，在享受魚水之歡時，男方動作應該溫柔一點，也要留意女伴的健康狀況，才能讓親密關係沒有後顧之憂。女性如果有出現腹部腫脹或疼痛，需儘早就醫，以免延誤病情及治療時機。