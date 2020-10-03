快訊

小鬼遺物義賣秒搶光！粉絲頻抱怨 親妹動怒：根本不想辦

辯論會11人確診！ 川普貼身圈子陷危機

健保國是論壇 福和會理事長為基層醫護請命

中央社 / 台北3日電

福和會理事長林逸民今天在2020健保國是論壇中指出，台灣現在有一流的醫療品質，靠的是基層醫護的血汗付出，呼籲檢討健保支付制度，多照顧第一線人員。

福和會今天舉辦2020健保國是論壇，下午場次由陽明大學教授周穎政主持，邀請衛生福利部次長石崇良、陽明大學醫學院副院長黃心苑，以及醫界代表洪浩雲、簡立建、李紹榕、吳欣岱、吳國治等人與談。提問者來自醫藥護界，包括林應然、王維昌、黃振國、黃慶峰、呂雅雯。

福和會理事長林逸民引言時指出，台灣醫療品質在許多國際評比中都名列前茅，可以說是用最少的成本，服務最好的品質，依靠的是第一線人員的奉獻，可以說是醫護人員的「血汗」造就的。

林逸民指出，今年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情影響，病人少了很多，醫院收入減少，但為防疫所需的成本卻增加很多。他以基層診所為例，要買體溫計、口罩、消毒水，還要多請人幫忙量體溫、清潔工定時消毒，一個月增加的成本約新台幣30萬元。

林逸民認為，疫情期間，健保節省的成本，先前傳出健保署預計用於重症醫療，不知有無要用在調整醫生診察費。他認為健保署的政策方向，對第一線醫護人員來說，不符合「公平正義」。他直說現在好像第一線都要付出、都要吞下去，連訴苦都只能跟同業喝咖啡時偷偷說，對大眾不能講，一講就被罵「醫生愛錢」。

林逸民也提到，台灣的醫學院教授，都花太多時間在看病人，一個早上看100多人，下午根本沒力氣做研究了，對台灣的醫學水準一定會有影響。日本近年得了很多的諾貝爾獎，因為國家投入經費在基礎研究，值得台灣借鏡。

林逸民建議檢討健保支付制度，建立全民健康促進機制，利用科技強化健康照護功能，並結合市場上的商業保險。另外，也要持續教導民眾正確的就醫行為，不要一窩蜂往醫學中心擠。

健保 醫護人員 疫情

延伸閱讀

退化性關節炎症狀改善可服用中藥治療 健保有條件給付

健保論壇陳時中主題演講「樂活防疫台灣模式」

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

相關新聞

國5北返車流進入尖峰期 雪隧紫爆回堵4.5公里

中秋連假第3天，不少民眾提前動身北返，國道5號今天近中午時湧現車潮，目前雪隧已紫爆，車速不到20公里，雪隧南口回堵4.5...

雙十連假恐有颱風？民眾憂國慶焰火會不會泡湯

國慶連假天氣變數大，坊間盛傳甚至可能有颱風，外界關心國慶焰火是否會因天氣因素出現變卦？國慶籌備委員會副主委、台南市議長郭...

長期低血糖傷腦！38歲的她一睡不醒 醒來無法自理生活

台中市38歲高姓女子過去沒有殊病史，偶爾因壓力大失眠吃抗焦慮藥物，某日睡到下午、家人叫不醒，緊急送醫救治。醫院驗血發現高...

不斷更新／國5北上高乘載至晚上9時 車潮壅塞雪隧回堵4公里

（14:51更新）

提前監測登革熱疫情 桃園明年全市部署誘卵桶

桃園市今年本土登革熱病例累計19例，由於最早群聚事件在桃園區爆發，市府環保局9月中與國衛院蚊媒傳染病防治中心合作，優先於...

預防痛風發作 比起啤酒更要當心這項「庶民美食」

許多人步入中年之後，都碰上痛風問題。若是放著不管，還會進一步引發高血壓、心肌梗塞等症狀。日本媒體「DIAMOND」就記載，日本營養師岡田明子分痛風的成因，在於體內的尿酸生產與排泄的平衡遭到破壞，並指出這六大因素很可能會造成痛風。

退化性關節炎症狀改善可服用中藥治療 健保有條件給付

衛福部新營醫院一名病患67歲楊媽媽，常感膝蓋酸痛，尤其上下樓時疼痛更為明顯，且膝蓋彎曲即會發出彈響聲，經X光檢查為退化性...

不贊成食安健康捐 陳時中扯「走路也有打架受傷風險」

美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛福部健保會委員建議開徵「食安健康捐」...

不能出國國旅爆發 國家公園成國人熱門選擇

內政部統計顯示，今年初國家公園遊客人數受到新冠肺炎疫情影響，總人數大幅下降，但因為國內疫情逐步受到控制，再加上各項旅遊補...

國5湧入北上返鄉車潮 坪林交控：已啟動匝道儀控

高公局預期今天是國道北返車潮高峰，國5已湧入車潮，目前頭城至坪林路段時速不到40公里，從1968APP顯示部分路段時速不...

國慶焰火在台南！ 雙十連假吃喝玩樂全攻略

2020國慶焰火首度移師台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，「我們已經準備好了，歡迎大家來台南」，除了美麗的國慶焰火外，關子嶺...

健保論壇陳時中主題演講「樂活防疫台灣模式」

2020健保國是論壇，中央疫情中心指揮官衛福部長陳時中進行主題演講「樂活防疫台灣模式」，闡述台灣成功的防疫經驗。台灣防疫...

熱門新聞

人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

4種性伴侶大解析！年過半百老先生的性告白

白晝之夜「南港通電」今夜登場 7大展區亮點看過來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。