健保國是論壇 福和會理事長為基層醫護請命

福和會理事長林逸民今天在2020健保國是論壇中指出，台灣現在有一流的醫療品質，靠的是基層醫護的血汗付出，呼籲檢討健保支付制度，多照顧第一線人員。

福和會今天舉辦2020健保國是論壇，下午場次由陽明大學教授周穎政主持，邀請衛生福利部次長石崇良、陽明大學醫學院副院長黃心苑，以及醫界代表洪浩雲、簡立建、李紹榕、吳欣岱、吳國治等人與談。提問者來自醫藥護界，包括林應然、王維昌、黃振國、黃慶峰、呂雅雯。

福和會理事長林逸民引言時指出，台灣醫療品質在許多國際評比中都名列前茅，可以說是用最少的成本，服務最好的品質，依靠的是第一線人員的奉獻，可以說是醫護人員的「血汗」造就的。

林逸民指出，今年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱新冠肺炎）疫情影響，病人少了很多，醫院收入減少，但為防疫所需的成本卻增加很多。他以基層診所為例，要買體溫計、口罩、消毒水，還要多請人幫忙量體溫、清潔工定時消毒，一個月增加的成本約新台幣30萬元。

林逸民認為，疫情期間，健保節省的成本，先前傳出健保署預計用於重症醫療，不知有無要用在調整醫生診察費。他認為健保署的政策方向，對第一線醫護人員來說，不符合「公平正義」。他直說現在好像第一線都要付出、都要吞下去，連訴苦都只能跟同業喝咖啡時偷偷說，對大眾不能講，一講就被罵「醫生愛錢」。

林逸民也提到，台灣的醫學院教授，都花太多時間在看病人，一個早上看100多人，下午根本沒力氣做研究了，對台灣的醫學水準一定會有影響。日本近年得了很多的諾貝爾獎，因為國家投入經費在基礎研究，值得台灣借鏡。

林逸民建議檢討健保支付制度，建立全民健康促進機制，利用科技強化健康照護功能，並結合市場上的商業保險。另外，也要持續教導民眾正確的就醫行為，不要一窩蜂往醫學中心擠。