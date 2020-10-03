提前監測登革熱疫情 桃園明年全市部署誘卵桶

桃園市今年本土登革熱病例累計19例，由於最早群聚事件在桃園區爆發，市府環保局9月中與國衛院蚊媒傳染病防治中心合作，優先於桃園區各里布設「病媒蚊誘卵桶」約800多個，以監測各里病媒蚊數量，進而精準防疫，由於監測效果不錯，環保局規畫明年要在全市廣布誘卵桶監測，一發現風險較高時就加強清理孳生源，避免疫情散播。

環保局長呂理德說，登革熱的防治首重徹底清除積水容器，「沒有病媒蚊，就不會傳染登革熱」，所以如果能儘早發現病媒蚊較多的高風險區域，即可提早並加強動員清除孳生源，目前在國衛院協助下，市府已經培訓60名防疫稽查員，擺桶監測病媒蚊。

市府環保局指出，國衛院蚊媒防治中心研究員黃旌集博士協助訓練清潔大隊各區中隊稽查員進行誘卵桶組裝、監測點位布設、蚊蟲卵的判別等教育訓練，誘卵桶為1個有編號的黑色小圓桶，桶內置放少量的水及蘇力菌，並於桶壁鋪設誘卵紙（擦手紙）。

9月中起環保局已於桃園區每里先就地理位置，以九宮格方式平均設置10個誘卵桶，因為蚊子喜歡在有水的環境產卵，稽查員每周回收黑桶，觀測桶中是否有病媒蚊或蟲卵，並換上新的誘卵紙進行下一周監測；若誘卵桶陽性率超過60%且全里各桶總卵數超過500顆時，則屬蚊子聚集高風險地區，須妥善加強清除積水容器避免病媒蚊孳生。

市府環保局指出，目前第一波部署誘卵桶的地區為桃園區全區與龜山、蘆竹等病例居住地或活動地，經監測數據初步顯示結果，桃園區有3里病媒蚊監測數值較高，已協請里長加強動員里環保志工協助進行環境清理，並請稽查人員加強該區域孳生源清除檢查工作，以降低病媒蚊孳生風險，如連續監測2週病媒蚊風險指數仍高，環保局也會立刻啟動噴藥消毒工作來撲殺成蚊，將資源投注在重點防治地區，以收精準防疫之效。