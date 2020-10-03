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退化性關節炎症狀改善可服用中藥治療 健保有條件給付

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
衛福部新營醫院中醫科醫師陳建閔表示，全民健保有條件給付龜鹿二仙膠丸。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院中醫科醫師陳建閔表示，全民健保有條件給付龜鹿二仙膠丸。圖／新營醫院提供

衛福部新營醫院一名病患67歲楊媽媽，常感膝蓋酸痛，尤其上下樓時疼痛更為明顯，且膝蓋彎曲即會發出彈響聲，經X光檢查為退化性關節炎，楊媽媽向醫院中醫科求診，經中醫師開立龜鹿二仙膠治療，服用2個月後症狀獲得明顯改善。

衛福部新營醫院中醫科醫師陳建閔表示，最近很火紅的龜鹿二仙膠，其名稱讓人有長壽仙丹的感覺，加上廣告中強力放送的功效，讓民眾趨之若鶩。可是，大家可知道，此方原來的出處為填補男、婦真元虛損，是治療不孕的方劑。

陳建閔說，龜鹿二仙膠組成為龜板、鹿角血、人參、枸杞子四味藥物，經長時間的熬煮而成，作為膠劑，使其方便保存及保持藥物功效。因其富含膠質，對於常見的退化性關節疾病，近來常運用龜鹿二仙膠治療退化性膝關節炎。由於方劑中有些藥物的來源不易取得，在市面上的價格就高，但因為藥物來源無法確定，要提醒民眾小心花了大錢卻買到偽品。

陳建閔表示，近來全民健康保險開始有給付龜鹿二仙膠「丸」，但有明確的適應症須遵守才能開立。從研究指出，龜鹿二仙膠丸對於男女不孕、65歲以上的退化性骨關節炎、因癌症而作放射線治療及化療導致的貧血、骨質疏鬆症及停經時的更年期症候群可有改善或緩解的功效，有符合以上的適應症中醫師才能開立龜鹿二仙膠丸，但須於一定的時間內進行檢驗或檢查或有明確的療程時間規定。

龜鹿二仙膠丸有其服用的劑量限制，因為其方劑組成在中藥理論多為偏於溫補的藥物，故要注意其可能會有一些上火的副作用，如：口乾、便秘、失眠等。如果是在外自行購買的龜鹿二仙膠，則要確定其成份來源，建議找合格的商家。

醫師提醒，是否需要用龜鹿二仙膠丸來調養身體或治療疾病，要有中醫師針對症狀及檢驗檢查報告來判斷是否合適。畢竟龜板、鹿角皆屬血肉有情之品且來源越形稀少，若非必要，也可用其他方劑、藥物及藥食代替或補充。

龜鹿二仙膠丸。圖／新營醫院提供
龜鹿二仙膠丸。圖／新營醫院提供

中醫 醫師 關節炎

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