不贊成食安健康捐 陳時中扯「走路也有打架受傷風險」

美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛福部健保會委員建議開徵「食安健康捐」挹注健保安全準備金，健保會最終決議交由衛福部參考，但衛福部長陳時中今卻舉例「走路有打架風險」，風險高負費違背健保精神，不贊成該提案。

陳時中今出席「2020健保國是會議」，會後媒體聯訪時，有媒體提問是否贊成食安健康捐，陳時中表示，食安健康捐有一點代位求償的味道，民眾造成風險較大就要多付一點錢，首先跟「量能付費」、「社會保險」精神不符，反而是趨向於使用者付費。

陳時中說，再者是要談到風險高就付得比較多，其實就可能把每種風險都包含到裡面，舉例像走路不小心撞到、打架，是不是應該要多繳一點健康捐，不然打架的人還要花錢治療他，以風險分擔的全民健康保險意義將喪失。

陳時中說，除非是常特殊的事件，才可能考慮納入健康捐，如果所有東西都要納入風險高就負費，其實算下來會發現所有人產生的風險都差不多。