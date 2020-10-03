快訊

白宮總統醫師：川普無需氧氣輔助、已開始服瑞德西韋

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能出國國旅爆發 國家公園成國人熱門選擇

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
內政部統計，今年5月後國家公園遊客人數持續成長，圖為即將進行重建的雪霸國家公園三六九山莊將進行重建。圖／雪霸國家公園管理處提供
內政部統計，今年5月後國家公園遊客人數持續成長，圖為即將進行重建的雪霸國家公園三六九山莊將進行重建。圖／雪霸國家公園管理處提供

內政部統計顯示，今年初國家公園遊客人數受到新冠肺炎疫情影響，總人數大幅下降，但因為國內疫情逐步受到控制，再加上各項旅遊補助刺激下，5月後遊客人數持續增加，8月遊客人數甚至超過去年同期，其中太魯閣、金門、雪霸、玉山、台江的8月遊客人數都比去年同期有大幅成長。

內政部今天發布最新一期統計數據，今年1至8月國家公園遊客共有1192.2萬人次，以陽明山國家公園272.22萬人次最多，占22.83％，太魯閣國家公園269.44萬人次，占22.60％次之，墾丁國家公園161.65萬人次，占13.56％居第3，三者合占58.99％。

內政部表示，受到疫情影響，外籍人士無法來台，政府也宣導民眾避免外出，今年1至8月遊客人數和去年同期比較人數下滑，減少297.07萬人次，其中墾丁、金門、陽明山、太魯閣、壽山、雪霸、東沙環礁國家公園遊客人次均呈減少，並以墾丁國家公園減少140.99萬人次最多。

內政部表示，1至8月遊客總人數雖然較去年同期大幅下降，但細看各國家公園各月份的遊客人數狀況，顯示疫情爆發初期人數下滑明顯，但隨著我國疫情逐步受到控制，加上消費券及各項旅遊補助等激勵政策帶動之下，遊客人數從5月起持續增加，至7月已達去年同月水準，8月遊客數甚至超過去年同月；近4個月來太魯閣、墾丁、金門及澎湖南方四島等國家公園增幅明顯。

根據內政部統計，1至8月違反國家公園法案件共655件，較去年同期增加99件，主因為其他經各管處禁止之行為案件數最多，共324件，占49.47％，其中太魯閣國家公園以未經核准於指定以外的地區露營及違規停車佔大宗，共198件，墾丁國家公園則以從事沙灘車活動以及加強取締於未經許可垂釣等行為為主，共74件。

若以國家公園來看，根據內政部統計，各國家公園違法案件中，以太魯閣國家公園違反244件最多， 陽明山國家公園168件次之，墾丁國家公園140件居第3。

太魯閣國家公園 內政部 墾丁

延伸閱讀

國旅何處去 67個青年壯遊點深入部落農村

台南麻豆總爺濃濃日本風 知名旅行社主動列入國旅景點

內政部提案…營造業開放移工？ 勞動部打回票

安心旅遊補助延到10月底 桃園續推免費一日遊

相關新聞

陳時中表態漲健保決心！三度呼籲「沒投資就沒健康」

健保會9月25日預估健保安全準備金最多只能撐到明年底，就無法滿足一個月安全線，保費調漲勢在必行，衛福部長陳時中5月接受本...

交通部長林佳龍視察台北車站中秋連假疏運措施

交通部長林佳龍上午視察台北車站中秋連假疏運措施，先到台北車站聯合防災中心聽取簡報和慰勞工作人員辛勞，並提醒大家嚴厲考驗還...

不贊成食安健康捐 陳時中扯「走路也有打架受傷風險」

美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛福部健保會委員建議開徵「食安健康捐」...

不能出國國旅爆發 國家公園成國人熱門選擇

內政部統計顯示，今年初國家公園遊客人數受到新冠肺炎疫情影響，總人數大幅下降，但因為國內疫情逐步受到控制，再加上各項旅遊補...

不斷更新／國5北返壅塞 雪隧回堵4公里

（11:25更新）

國慶焰火在台南！ 雙十連假吃喝玩樂全攻略

2020國慶焰火首度移師台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，「我們已經準備好了，歡迎大家來台南」，除了美麗的國慶焰火外，關子嶺...

健保論壇陳時中主題演講「樂活防疫台灣模式」

2020健保國是論壇，中央疫情中心指揮官衛福部長陳時中進行主題演講「樂活防疫台灣模式」，闡述台灣成功的防疫經驗。台灣防疫...

都幾歲了還做夢？ 大提琴界的林志玲：太在乎別人就做不了自己

舞台上，穿著緊身皮衣、皮褲，露出纖細蠻腰和修長美腿，嫚凌賣力演奏大提琴，隨樂音擺動嚴格鍛鍊過的完美身形，台下的人震攝於力與美的結合，一曲奏罷，如雷掌聲響起。嫚凌笑著接納掌聲，因為，這一切不是偶然，全是

熱擾動有增強趨勢 國慶連假天氣變數大

中秋連續假期今天第三天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今明兩天維持好天氣，各地晴...

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

2020白晝之夜今晚在南港登場，台北流行音樂中心表演廳更將舉行金曲獎頒獎典禮，北市估至少湧進40萬人次，為配合活動進行，...

白晝之夜「南港通電」今夜登場 7大展區亮點看過來

第5屆白晝之夜將於今晚登場，以「南港通電」為主題，昨進行試燈，已吸引不少民眾駐足，今年橫跨捷運南港站與昆陽站，規畫7大展...

日LAWSON自有商品包裝大變身引熱議！為什麼連社長都要出來護盤？

日本第3大便利商店LAWSON的PB（自有品牌）一口氣把680種PB自有品牌的外包裝做了文青風格的新設計，在日本引起熱烈討論。討論熱度從2020年3月一直升溫，直到9月連LAWSON社長也現身媒體護盤。此次事件討論度之高，反映的就是食品包裝影響消費者購買意願。

熱門新聞

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

反省連假塞車！林佳龍：不是民眾不聰明、是我們不努力

戀愛高手現身！「3星座」瞬間偷走你的心

他問悠遊卡儲值3千要幹麻？ 內行網友曝「一整天神用法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。