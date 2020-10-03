不能出國國旅爆發 國家公園成國人熱門選擇

內政部統計顯示，今年初國家公園遊客人數受到新冠肺炎疫情影響，總人數大幅下降，但因為國內疫情逐步受到控制，再加上各項旅遊補助刺激下，5月後遊客人數持續增加，8月遊客人數甚至超過去年同期，其中太魯閣、金門、雪霸、玉山、台江的8月遊客人數都比去年同期有大幅成長。

內政部今天發布最新一期統計數據，今年1至8月國家公園遊客共有1192.2萬人次，以陽明山國家公園272.22萬人次最多，占22.83％，太魯閣國家公園269.44萬人次，占22.60％次之，墾丁國家公園161.65萬人次，占13.56％居第3，三者合占58.99％。

內政部表示，受到疫情影響，外籍人士無法來台，政府也宣導民眾避免外出，今年1至8月遊客人數和去年同期比較人數下滑，減少297.07萬人次，其中墾丁、金門、陽明山、太魯閣、壽山、雪霸、東沙環礁國家公園遊客人次均呈減少，並以墾丁國家公園減少140.99萬人次最多。

內政部表示，1至8月遊客總人數雖然較去年同期大幅下降，但細看各國家公園各月份的遊客人數狀況，顯示疫情爆發初期人數下滑明顯，但隨著我國疫情逐步受到控制，加上消費券及各項旅遊補助等激勵政策帶動之下，遊客人數從5月起持續增加，至7月已達去年同月水準，8月遊客數甚至超過去年同月；近4個月來太魯閣、墾丁、金門及澎湖南方四島等國家公園增幅明顯。

根據內政部統計，1至8月違反國家公園法案件共655件，較去年同期增加99件，主因為其他經各管處禁止之行為案件數最多，共324件，占49.47％，其中太魯閣國家公園以未經核准於指定以外的地區露營及違規停車佔大宗，共198件，墾丁國家公園則以從事沙灘車活動以及加強取締於未經許可垂釣等行為為主，共74件。

若以國家公園來看，根據內政部統計，各國家公園違法案件中，以太魯閣國家公園違反244件最多， 陽明山國家公園168件次之，墾丁國家公園140件居第3。