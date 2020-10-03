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國慶焰火在台南！ 雙十連假吃喝玩樂全攻略

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
「2020關子嶺溫泉美食節」活動即日起到10月31日。圖／台南市觀光旅遊局提供
「2020關子嶺溫泉美食節」活動即日起到10月31日。圖／台南市觀光旅遊局提供

2020國慶焰火首度移師台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，「我們已經準備好了，歡迎大家來台南」，除了美麗的國慶焰火外，關子嶺泡湯賞花燈大啖桶子雞、後壁彩繪稻米、荷蘭村風車節、台61線的清涼親水遊憩體驗、南關線的一日縱走等，不管是要賞焰火、泡溫泉、遊美景、吃美食、抽大獎，一次搞定。

台南市觀光旅遊局指出，國慶焰火將於安平漁光島施放，不僅離市區近，又可看到焰火在水中倒影，市府特別規畫多場域觀賞，包括主舞台的安平戀愛廣場、副舞台的觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓龍崗天橋停車場，並有精彩的表演節目。

今年關子嶺溫泉美食節即日起到10月31日，除了開幕火王爺夜祭巡行以外，每周假日還有假日市集、浴衣體驗、散步導覽預約等，周邊還有好漢坡、水火同源、火山碧雲寺等風景名勝，以及桶子雞、香菇蛋、鮮甜野菜等山產美味。

「2020台南市水域遊憩體驗活動」最終場次10月9日、10月10日將於德元埤荷蘭村舉辦，可免費體驗獨木舟、立式划槳SUP（親子可共乘）、龍舟板（家庭式SUP）。

另外，要抓住夏天的尾巴，可沿西濱快速道路61線及台17線來趟結合生態與宗教漁鹽之旅，不管是雪白的七股鹽山、夕陽中的瓦盤鹽田、米其林三星景點宗教勝地南鯤鯓代天府、愛莊園雙春濱海遊憩區、馬沙溝3D彩繪村、今年5月重新開幕的馬沙溝海洋休閒運動度假中心、青鯤鯓的秀里蚵嗲、今年正式開幕的七股遊客中心、台灣鹽博物館及七股國聖燈塔等景點。

沿著台86線可探索龍崎月世界、山西宮，品嘗自然陽光曝曬的關廟麵，百花齊放七甲花卉區，全台首座以行李箱為主題的觀光工廠「萬國通路創意觀光工廠」，還有奇美博物館、十鼓仁糖文化園區以及黃金海岸、喜樹藝術聚落、灣裡商圈。

觀旅局表示，台南秋天物產種類多元，當季農特產包括菱角、蓮藕、咖啡、水稻、柳丁、椪柑、毛豆、文旦、橄欖、菇蕈、洛神花等，新鮮的虱目魚、台灣鯛、龍膽石斑等水產也變得更加肥美。

國慶 奇美博物館 觀光工廠

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