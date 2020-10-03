快訊

白宮總統醫師：川普無需氧氣輔助、已開始服瑞德西韋

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都幾歲了還做夢？ 大提琴界的林志玲：太在乎別人就做不了自己

聯合新聞網 / 文／張念慈
｢大提琴界的林志玲｣嫚凌靠嚴格飲食和運動，讓自己保持最佳狀態。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出
｢大提琴界的林志玲｣嫚凌靠嚴格飲食和運動，讓自己保持最佳狀態。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出

舞台上，穿著緊身皮衣、皮褲，露出纖細蠻腰和修長美腿，嫚凌賣力演奏大提琴，隨樂音擺動嚴格鍛鍊過的完美身形，台下的人震攝於力與美的結合，一曲奏罷，如雷掌聲響起。嫚凌笑著接納掌聲，因為，這一切不是偶然，全是她努力得來的成果。

即將邁入40歲的嫚凌，有著動人美貌和傑出音樂表現，被譽為｢大提琴界的林志玲｣，她從小學音樂，有兩個可愛的孩子、自己的音樂事業。但人生的不足，只有自己才知道。

人生很好了還要突破嗎

嫚凌今年推出首張EP「蛻變」，拍攝大提琴音樂MV，立刻搶占博客來暢銷排行榜前五名，好評不斷。看似光鮮亮麗的成果，其實背後遭受不少質疑。

嫚凌接受女性健身社群「有肌勵」專訪，表示純樂器類音樂MV不多，尤其大提琴不像小提琴這麼主流，作品更少，希望藉由MV讓更多人喜歡音樂、喜歡大提琴；更鼓勵所有音樂人可創作更好的作品，勇敢追夢。當然，也想為自己留下影像紀錄，證明自己精彩的活過。

「很多人問我，為什麼不早點做這件事情？都幾歲了還在做夢？有孩子了為何還要拋頭露面？」嫚凌苦笑著訴說，這是她第一次發現「當女人」尤其是「有孩子的女人」真的好難。

｢大提琴界的林志玲｣嫚凌過去臉型較圓潤，靠嚴格飲食和運動，讓身形更完美。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出
｢大提琴界的林志玲｣嫚凌過去臉型較圓潤，靠嚴格飲食和運動，讓身形更完美。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出

為什麼要放棄夢想的權利

雖然內外都遇到不少衝擊，但嫚凌仍堅信「為什麼不可以？只要是對的事情沒有什麼不可以我的美不是為了誰...我不完美但可以玩出自己的美；太在乎別人，你就做不了自己」

為了發行EP，她逼自己讓身形、精力都要保持在最佳狀態，透過「三分練七分吃」的保養訣竅，平常飲食除了少油少糖，早餐都是優格沙拉，午餐會吃糙米飯，晚上則選擇燙青菜或是雞胸肉，維持每周運動2次習慣，保持愉快心情、不要熬夜

短短幾個月，嫚凌原本較為豐腴的臉型，變得更立體，體脂降低、身上的肌肉量也增多，身形線條更玲瓏有緻「以前不覺得自己胖，健身之後再回去翻之前照片，才發現以前自己真的好圓啊！」嫚凌忍不住大笑。

｢大提琴界的林志玲｣嫚凌靠嚴格飲食和運動，讓自己保持最佳狀態。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出
｢大提琴界的林志玲｣嫚凌靠嚴格飲食和運動，讓自己保持最佳狀態。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出

追求最好的自己

嫚凌最大的孩子已經小學五年級，在外，她是豔光四射的音樂人，在家，她卻只是個再平凡也不過的媽媽，每天為孩子準備早餐、晚餐，用心陪伴孩子成長。生活中，更是個直爽單純、熱情、毫無距離感的傻大姐。

嫚凌表示，人生路上，有些人總是默默關注著你，卻捨不得給一句祝福、有些人冷眼旁觀等著看你的成績、有些人跟不上你步伐就越行越遠，但都無所謂！這就是人性也是人生，重點是「你想過怎樣的生活？你知道自己要什麼？」

她認為，外界總是吹捧女人要把40歲活成20歲，但40歲就是40歲，40歲也可以很美。她很欣賞透過運動自律，讓自己的體態和外貌維持良好狀態的女人「我們不用追求與年齡不符的少女臉，但可以追求最好的自己。」

即將40歲的期許

嫚凌希望透過「有肌勵」的專訪，鼓勵更多害怕年齡增長的女性，努力過好每一天：「增加了年紀，也應該同步增長智慧，這才是對自己負責任的態度。」

她不怕邁入40歲，甚至充滿期待，未來更期待更好、更美好精采的生活。「我們都要努力讓自己一年比一年快樂、自在，和自信。這都是歲月帶給我們的禮物，也是我們自己努力的禮物。記得，好好照顧自己、善待自己，並好好經營自己的人生。」

YT：有肌勵 https://pse.is/UYA9X

Fb：https://www.facebook.com/udnGpower

IG：https://www.instagram.com/udnGpower

健身 熬夜

相關新聞

陳時中表態漲健保決心！三度呼籲「沒投資就沒健康」

健保會9月25日預估健保安全準備金最多只能撐到明年底，就無法滿足一個月安全線，保費調漲勢在必行，衛福部長陳時中5月接受本...

交通部長林佳龍視察台北車站中秋連假疏運措施

交通部長林佳龍上午視察台北車站中秋連假疏運措施，先到台北車站聯合防災中心聽取簡報和慰勞工作人員辛勞，並提醒大家嚴厲考驗還...

不贊成食安健康捐 陳時中扯「走路也有打架受傷風險」

美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛福部健保會委員建議開徵「食安健康捐」...

不能出國國旅爆發 國家公園成國人熱門選擇

內政部統計顯示，今年初國家公園遊客人數受到新冠肺炎疫情影響，總人數大幅下降，但因為國內疫情逐步受到控制，再加上各項旅遊補...

不斷更新／國5北返壅塞 雪隧回堵4公里

（11:25更新）

國慶焰火在台南！ 雙十連假吃喝玩樂全攻略

2020國慶焰火首度移師台南舉辦，台南市長黃偉哲表示，「我們已經準備好了，歡迎大家來台南」，除了美麗的國慶焰火外，關子嶺...

健保論壇陳時中主題演講「樂活防疫台灣模式」

2020健保國是論壇，中央疫情中心指揮官衛福部長陳時中進行主題演講「樂活防疫台灣模式」，闡述台灣成功的防疫經驗。台灣防疫...

都幾歲了還做夢？ 大提琴界的林志玲：太在乎別人就做不了自己

舞台上，穿著緊身皮衣、皮褲，露出纖細蠻腰和修長美腿，嫚凌賣力演奏大提琴，隨樂音擺動嚴格鍛鍊過的完美身形，台下的人震攝於力與美的結合，一曲奏罷，如雷掌聲響起。嫚凌笑著接納掌聲，因為，這一切不是偶然，全是

熱擾動有增強趨勢 國慶連假天氣變數大

中秋連續假期今天第三天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今明兩天維持好天氣，各地晴...

估40萬人次！白晝之夜、金曲獎南港登場 周邊交通看這

2020白晝之夜今晚在南港登場，台北流行音樂中心表演廳更將舉行金曲獎頒獎典禮，北市估至少湧進40萬人次，為配合活動進行，...

白晝之夜「南港通電」今夜登場 7大展區亮點看過來

第5屆白晝之夜將於今晚登場，以「南港通電」為主題，昨進行試燈，已吸引不少民眾駐足，今年橫跨捷運南港站與昆陽站，規畫7大展...

日LAWSON自有商品包裝大變身引熱議！為什麼連社長都要出來護盤？

日本第3大便利商店LAWSON的PB（自有品牌）一口氣把680種PB自有品牌的外包裝做了文青風格的新設計，在日本引起熱烈討論。討論熱度從2020年3月一直升溫，直到9月連LAWSON社長也現身媒體護盤。此次事件討論度之高，反映的就是食品包裝影響消費者購買意願。

熱門新聞

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

人幾歲應該沒性慾？心理師一席話讓他秒懂

「退休後住在鄉下」5年內別賣房？過來人吐衝動後悔經驗

反省連假塞車！林佳龍：不是民眾不聰明、是我們不努力

戀愛高手現身！「3星座」瞬間偷走你的心

他問悠遊卡儲值3千要幹麻？ 內行網友曝「一整天神用法」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。