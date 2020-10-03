都幾歲了還做夢？ 大提琴界的林志玲：太在乎別人就做不了自己

舞台上，穿著緊身皮衣、皮褲，露出纖細蠻腰和修長美腿，嫚凌賣力演奏大提琴，隨樂音擺動嚴格鍛鍊過的完美身形，台下的人震攝於力與美的結合，一曲奏罷，如雷掌聲響起。嫚凌笑著接納掌聲，因為，這一切不是偶然，全是她努力得來的成果。

即將邁入40歲的嫚凌，有著動人美貌和傑出音樂表現，被譽為｢大提琴界的林志玲｣，她從小學音樂，有兩個可愛的孩子、自己的音樂事業。但人生的不足，只有自己才知道。

人生很好了還要突破嗎

嫚凌今年推出首張EP「蛻變」，拍攝大提琴音樂MV，立刻搶占博客來暢銷排行榜前五名，好評不斷。看似光鮮亮麗的成果，其實背後遭受不少質疑。

嫚凌接受女性健身社群「有肌勵」專訪，表示純樂器類音樂MV不多，尤其大提琴不像小提琴這麼主流，作品更少，希望藉由MV讓更多人喜歡音樂、喜歡大提琴；更鼓勵所有音樂人可創作更好的作品，勇敢追夢。當然，也想為自己留下影像紀錄，證明自己精彩的活過。

「很多人問我，為什麼不早點做這件事情？都幾歲了還在做夢？有孩子了為何還要拋頭露面？」嫚凌苦笑著訴說，這是她第一次發現「當女人」尤其是「有孩子的女人」真的好難。

｢大提琴界的林志玲｣嫚凌過去臉型較圓潤，靠嚴格飲食和運動，讓身形更完美。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出

為什麼要放棄夢想的權利

雖然內外都遇到不少衝擊，但嫚凌仍堅信「為什麼不可以？只要是對的事情沒有什麼不可以我的美不是為了誰...我不完美但可以玩出自己的美；太在乎別人，你就做不了自己」

為了發行EP，她逼自己讓身形、精力都要保持在最佳狀態，透過「三分練七分吃」的保養訣竅，平常飲食除了少油少糖，早餐都是優格沙拉，午餐會吃糙米飯，晚上則選擇燙青菜或是雞胸肉，維持每周運動2次習慣，保持愉快心情、不要熬夜。

短短幾個月，嫚凌原本較為豐腴的臉型，變得更立體，體脂降低、身上的肌肉量也增多，身形線條更玲瓏有緻「以前不覺得自己胖，健身之後再回去翻之前照片，才發現以前自己真的好圓啊！」嫚凌忍不住大笑。

｢大提琴界的林志玲｣嫚凌靠嚴格飲食和運動，讓自己保持最佳狀態。圖片由嫚凌授權｢有肌勵｣刊出

追求最好的自己

嫚凌最大的孩子已經小學五年級，在外，她是豔光四射的音樂人，在家，她卻只是個再平凡也不過的媽媽，每天為孩子準備早餐、晚餐，用心陪伴孩子成長。生活中，更是個直爽單純、熱情、毫無距離感的傻大姐。

嫚凌表示，人生路上，有些人總是默默關注著你，卻捨不得給一句祝福、有些人冷眼旁觀等著看你的成績、有些人跟不上你步伐就越行越遠，但都無所謂！這就是人性也是人生，重點是「你想過怎樣的生活？你知道自己要什麼？」

她認為，外界總是吹捧女人要把40歲活成20歲，但40歲就是40歲，40歲也可以很美。她很欣賞透過運動自律，讓自己的體態和外貌維持良好狀態的女人「我們不用追求與年齡不符的少女臉，但可以追求最好的自己。」

即將40歲的期許

嫚凌希望透過「有肌勵」的專訪，鼓勵更多害怕年齡增長的女性，努力過好每一天：「增加了年紀，也應該同步增長智慧，這才是對自己負責任的態度。」

她不怕邁入40歲，甚至充滿期待，未來更期待更好、更美好精采的生活。「我們都要努力讓自己一年比一年快樂、自在，和自信。這都是歲月帶給我們的禮物，也是我們自己努力的禮物。記得，好好照顧自己、善待自己，並好好經營自己的人生。」