熱擾動有增強趨勢 國慶連假天氣變數大

中秋連續假期今天第三天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今明兩天維持好天氣，各地晴到多雲，白天溫度明顯上升，高溫普遍都有30度以上。

但是，他說，夜晚清晨因為天空無雲，輻射冷卻現象也變得比較明顯，局部地區夜晚清晨低溫稍低一些，有可能降到21-22度，日夜溫差變化較大，早出晚歸要注意穿著，以免感冒著涼。

吳聖宇說，下周一新一波東北風也將抵達，北部、東半部天氣轉差，有下雨的機會，北海岸、宜蘭、花蓮局部地區還有可能出現較大雨勢，北台灣溫度也將轉涼，高溫一下子從30幾度會降到26-27度，低溫也將降到20-22度間，轉變感受相當明顯。

至於中南部，吳聖宇說，比較不受影響，仍然維持多雲到晴天氣，白天高溫還是可以來到32-34度，夜晚清晨低溫也仍有24-27度，南北之間預期會有顯著的天氣及溫度差異，南來北往多加注意。

下周二起持續受到東北風影響，迎風面北部、東半部可能一直都會是有下雨機會的天氣型態，溫度也偏涼，中南部天氣較佳，日夜溫差較大。

吳聖宇說，目前在關島西北方海面存在有一個熱帶擾動，未來有增強發展的趨勢，可能有機會發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，依據目前預報資料，下周不排除會逐漸向台灣以東海面移動，對於國慶日前後的天氣好壞將是一個變數，如果有任何活動安排的話，務必要多留意未來幾天的最新預報資訊。