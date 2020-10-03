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不只慈湖水舞！夜間公園、小旅行 大溪愈夜愈精彩！

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
觀旅局於大溪推動夜間觀光，盼延長遊客停留時間，創造夜間經濟。圖／觀旅局提供
觀旅局於大溪推動夜間觀光，盼延長遊客停留時間，創造夜間經濟。圖／觀旅局提供

大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。市府除於慈湖推出水舞表演，也規畫將石門水庫南苑打造為夜間公園，並與老城區民宿業者合作，整合南苑生態公園、慈湖等周邊景點，舉辦夜間小旅行活動，盼延長遊客停留時間，創造夜間經濟。

大溪是桃園熱門景區，但遊客通常傍晚即離開，市議員李柏坊認為大溪夜景吸睛，有豐富的夜間觀光條件，曾於議會上建議市府推動夜間觀光。

李柏坊表示，大溪(包括復興區)觀光客多集中在下午5時半後離開，造成周邊交通壅塞，發展夜間觀光，不但能分散車流，解決交通壅塞問題；讓民眾多停留1、2個小時，用完餐、欣賞夜景再回家，提升觀光品質，更延長店家的營業時間，創造夜間經濟。此外，全球暖化使天氣越來越熱，推廣民眾在夜間涼快看夜景，再適合不過。

市府觀光旅遊局表示，規劃於大溪老城區、慈湖、石門水庫營造光環境及舉辦各式活動。包括於大溪老城區崖線步道、中正公園、木博館公會堂、四連棟等歷史建物周邊進行光環境營造。

並規劃將「暗摸摸」的石門水庫南苑生態公園，以太陽能燈營造光環境，打造為夜間公園，「晚上也能逛」，日夜皆如一座戶外美術館，未來不定期舉辦星空電影院、公共策展、表演活動等，形塑日夜不同特色印象。燈光裝置已於上月開工，預計年底完工。

此外，目前正籌畫與大溪老街內15家民宿業者合作，集合住宿遊客，從大溪老街出發，整合南苑生態公園、慈湖等周邊夜間景點，推動夜間小旅行，讓大溪夜間觀光更豐富。

李柏坊也說，大溪目前現有公共空間包括角板山、慈湖，和平老街周邊中正公園、武德殿、大溪行館，及崖線步道、大溪橋、崁津大橋等河岸景觀，就非常有質感，政府若能營造整體夜間環境，絕對有條件把遊客留下來，同時也讓他們知道大溪有哪些夜間景色。

大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。圖／觀旅局提供
大溪慈湖水舞活動於中秋連假起為期半年舉辦，首日就有1萬多人次遊客造訪一睹風采。圖／觀旅局提供

石門水庫 慈湖 大溪老街

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