黑琵來了！美國鳥專家將抵台 國際觀鳥馬拉松開始報名

南台灣年度賞鳥交流盛事，由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的「2020台灣國際觀鳥馬拉松」大賽，即日起開放報名，比賽定12月5、6日登場，3人即可組隊報名，憑本事規畫觀鳥路線，在指定24小時內，挑戰最多的鳥種數量！

中華鳥會調查，嘉義縣布袋鎮廢鹽灘黑面琵鷺族群，僅次於台南七股，是國內第二大棲地，嘉縣生態保育協會總幹事蘇銀添發現，黑琵先頭部隊報到渡冬，每年冬季賞鳥是最佳生態教育休閒活動。

雲嘉南濱管理處說，每年年底追鳥24小時，成為賞鳥旅遊盛事，今年碰上疫情，活動照常，邀請的美國3名賞鳥及黑琵專家也將抵台，依規定須接受居家檢疫，賞鳥活動，不受全國野鳥學會被國際鳥盟解除夥伴關係影響。

台灣國際觀鳥馬拉松大賽今年邁入第八屆，這是一場充滿體力與耐力比賽，在遼闊濱海田野及蓊鬱山林間，挑戰選手眼力聽力，從高山到海邊，從常見麻雀到世界瀕危物種黑琵，都是蒐集目標，連續24小時如同馬拉松長跑，奮力搜尋鳥蹤，享受在雲嘉南瘋狂飆鳥樂趣，鼓勵父母帶孩子挑戰，親子組隊報名參賽獲精美獎品。