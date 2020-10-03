不斷更新／國道上午車流順暢 高公局籲北返上午就出發

（07:20更新）

今天中秋節連續假期第3天，目前各國道各路段車流順暢。高公局預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城交流道之北向入口高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。