不斷更新／國道上午車流順暢 高公局籲北返上午就出發
（07:20更新）
今天中秋節連續假期第3天，目前各國道各路段車流順暢。高公局預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。
相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城交流道之北向入口高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今天壅塞路段，將出現在國1北向圓山-大華系統、新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、霧峰系統-霧峰、竹山-中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發。
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