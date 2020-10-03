後天起北部變天！ 吳德榮：下周有利熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。今天北部19至33度、中部22至35度、南部22至35度、東部19至34度。

他說，下周一至周四鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。下周五的天氣不確定性大，待觀察。

他說，最新各國模式模擬顯示，下周西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬離台甚近；但為第7天之後的模擬，不確定性較大，且模式持續調整中；熱帶擾動是否會對台灣附近的天氣造成影響？尚待進一步觀察。