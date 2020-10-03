快訊

川普確診後首現身！登機前往醫院、推特發影片更新動態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後天起北部變天！ 吳德榮：下周有利熱擾動發展

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
歐洲(左圖) 及美國(右圖)模式模擬顯示，下周西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬熱帶擾動離台甚近，但為第7天之後，不確定性較大，尚待進一步觀察。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲(左圖) 及美國(右圖)模式模擬顯示，下周西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬熱帶擾動離台甚近，但為第7天之後，不確定性較大，尚待進一步觀察。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。今天北部19至33度、中部22至35度、南部22至35度、東部19至34度。

他說，下周一至周四鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。下周五的天氣不確定性大，待觀察。

他說，最新各國模式模擬顯示，下周西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，部分模式模擬離台甚近；但為第7天之後的模擬，不確定性較大，且模式持續調整中；熱帶擾動是否會對台灣附近的天氣造成影響？尚待進一步觀察。

吳德榮 中央大學

延伸閱讀

中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫

今明多雨轉涼 吳德榮：中秋連假好天氣

今晚另一東北風南下 吳德榮：中秋夜新竹以南適合賞月

中秋賞月中南部最適合 吳德榮分析4天連假天氣

相關新聞

後天起北部變天！ 吳德榮：下周有利熱擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天台灣附近偏東風轉東南風，背風面西半部大...

肝移植實力我揚名全球 三年存活率八成

我國肝臟移植手術成功率全球揚名，衛福部公布最新肝臟移植手術成績，2005年至2018年，全台共完成肝臟移植6211例，三...

身在醫院不看病 年輕醫療人員愛服成藥

身體不舒服就要看醫師，但根據一項「年輕族群醫療人員跟非醫療人員就診習慣」本土研究發現，即使醫療人員的就業地點也能夠就醫，...

不斷更新／國道上午車流順暢 高公局籲北返上午就出發

（07:20更新）

腸道發炎與癌症 台中講座

常常腹瀉、腹痛，以為只是體質虛弱、胃不好嗎？現代人不良的生活型態與飲食習慣，容易使身體長期處於「慢性發炎」的狀態，形成易...

看見乳癌之後的天晴╱抗癌剷雙峰 她找回健康

K女士得了乳癌二期，她勇敢接受手術治療，並按時回診追蹤檢查；未料，癌細胞又來偷襲另一座「山峰」，幸好她警覺性高，發現得早...

愛肝達人站／看病也要翻舊帳 看病人病歷

吵架會翻舊帳，人之常情，事實上，看病也要翻病人的舊帳，例如常常肚子脹而放屁就好，有很多原因，如果是以前肚子開過刀，例如胃或大腸手術或子宮切除，多少會在腹腔內造成沾粘，如果沾粘厲害，就會造成腸阻塞，此時就常會發生肚子脹，放屁就好的情形。

三峽登革熱群聚 4桃園人染疫

桃園市桃園區長安里本土登革熱群聚疫情雖趨緩，但鄰近的新北市三峽區五寮尖山菜園群聚疫情卻持續擴大，累計30人確診，其中4人...

衛福部公布：我肝移植成功率逾八成 高雄長庚雙冠王

我國肝臟移植手術成功率全球揚名，衛福部公布最新肝臟移植手術成績，2005年至2018年全台共完成肝臟移植6211例，三年...

【親禁海洋／中】停遊艇竟要繞半個台灣、考照選在無風浪日月潭

老劉是宜蘭烏石港遊艇「帶星來」船主。多年前，他在挪威、法國旅遊時，被當地人乘著遊艇、享受海洋的生活方式所吸引，返台後展開遊艇人生三部曲，才發現身為海洋國家的台灣，要「親海」有多困難。

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

因新冠肺炎領取實名制口罩的關係，許多民眾都會下載「健保署快易通」app，除了預購口罩外，還能查詢歷年以來的就醫...

他問悠遊卡儲值3千要幹麻？ 內行網友曝「一整天神用法」

悠遊卡算是台北市民不可或缺的一項東西，其用途廣泛，不止可以搭乘大眾運輸交通系統，在超商及許多商店上，也能使用悠遊卡付費，省去找零錢的麻煩...

熱門新聞

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

看了會想哭！ 昨悲吼的台灣黑熊竟早已斷趾 牠並非首例

反省連假塞車！林佳龍：不是民眾不聰明、是我們不努力

車況超順！中秋連假第二天 去宜蘭僅花45分鐘就抵達

大胖公熊被困獸鋏自咬左掌 林于凱：左掌五趾斷了四趾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。