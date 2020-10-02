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苗栗愛轉來平權遊行 客家妹陳明珠化身「行動吸粉機」

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
財團法人客家公共傳播基金會今出動「講客進鄉團直播行動車（講客進鄉號）」，沿路繞行苗栗市區3.5公里，向苗栗鄉親傳達「共樣、共好，愛轉來」的性別平權理念。圖／客委會提供
財團法人客家公共傳播基金會今出動「講客進鄉團直播行動車（講客進鄉號）」，沿路繞行苗栗市區3.5公里，向苗栗鄉親傳達「共樣、共好，愛轉來」的性別平權理念。圖／客委會提供

第2屆苗栗愛轉來平權遊行今下午登場，財團法人客家公共傳播基金會出動「講客進鄉團直播行動車（講客進鄉號）」，由客家妹陳明珠，全程客語廣播擴音播送，沿路繞行苗栗市區3.5公里，熱情向苗栗鄉親傳達「共樣、共好，愛轉來」的性別平權理念，有趣的是，遊行沿途，陳明珠堪稱「行動吸粉機」，追隨遊行隊伍的人數不斷攀升，衝破千人，也讓愛轉來平權遊行，成為今日苗栗最火紅的話題。

客家公共傳播基金會董事長陳邦畛（陳板）今也特別上台鼓勵苗栗鄉親，每年越來越多人投入遊行行列，未來一定能真正地消除性別歧視，落實性別平權，讓愛轉來苗栗。

客家公共傳播基金會總經理兼講客廣播電台台長徐智俊則表示，今天的遊行在風和日麗中熱鬧登場，客家公共傳播基金會特地派出講客進鄉號，由陳明珠在車上擴音號召鄉親加入遊行隊伍，講客進鄉號瞬間成為全程焦點，成功吸引許多鄉親圍觀、拍照，讓人見識到客家妹和講客進鄉號合體的魅力，未來客家公共傳播基金會一定會在全台客庄，參與更多促進台灣自由、民主及族群和諧的社會運動，讓台灣成為真正多元友善的國度。

苗栗愛轉來協會指出，協會肩負守護苗栗性別平權的使命，今年再度前進一級戰區的苗栗市中心，選擇苗栗的行政心臟地帶舉辦遊行，在遊行前，還獲得各界捐款26萬元支持、得到在地店家及企業贊助，證明苗栗人對性別友善的認可，正逐年不斷增加，也希望愛轉來大遊行後，能在苗栗劃出一道性別友善彩虹。

此外，前立委尤美女、公民教師黃益中、同志平權運動者祁家威、立委王婉諭、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學等人今也現身參與遊行；甫入圍今年金曲獎的歌手米莎Misa、黃子軒及神棍樂團也到場表演，炒熱現場氣氛。

苗栗愛轉來協會期盼透過遊行能讓苗栗縣政府，在規劃相關社福政策時不要遺漏了雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人、無性戀等各種多元性傾向考量，破除男女二元的單一想像，讓苗栗的鄉親能在現實生活中，擁抱性別友善的多元美好。

客家妹陳明珠今參加苗栗愛轉來平權遊行，全程客語廣播擴音播送，熱情向苗栗鄉親傳達「共樣、共好，愛轉來」的性別平權理念。圖／客委會提供
客家妹陳明珠今參加苗栗愛轉來平權遊行，全程客語廣播擴音播送，熱情向苗栗鄉親傳達「共樣、共好，愛轉來」的性別平權理念。圖／客委會提供

苗栗縣 直播 祁家威

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