衛福部公布：我肝移植成功率逾八成 高雄長庚雙冠王

我國肝臟移植手術成功率全球揚名，衛福部公布最新肝臟移植手術成績，2005年至2018年全台共完成肝臟移植6211例，三年存活率78.9%，其中活體肝臟移植4915例，三年存活率80.1%。進一步分析各大醫院表現，高雄長庚榮獲雙冠王，肝臟移植及活體肝臟移植的病例數及存活率均最高。

近年來我國肝臟移植以活體為主，在6211例中，活肝捐贈多達4915例，國際換肝權威、高雄長庚榮譽院長陳肇隆解釋，這與東方人傳統希望保留全屍，屍肝取得不易有關。為此，20多年前，台灣、日本、南韓積極發展活體肝臟移植，由於東方醫師從小使用筷子，手指運作靈活精巧，大幅提升血管及神經等縫合精準度，提高成功率。

相較之下，歐美國家推動活體肝臟移植手術，接連出現過捐肝者死亡不幸個案，民眾難以接受健康捐肝者死亡，因此遇到阻礙。陳肇隆說，「台灣迄今尚未發生過類似悲劇」，且存活率遠高於各國平均值，顯示我國肝臟移植手術實力已在全球前幾名，親友願意捐肝救人。

至於台灣活體肝臟移植三年存活率能夠超過八成，關鍵就在於高雄長庚，數據顯示，高庚執行手術人數最多，且存活率超過九成，量大且質優，拉大全國整體平均值。對此，陳肇隆說，「這是高庚肝臟醫療團隊的功勞。」

高庚活體肝臟移植團隊人數眾多，採功能性編組，光是外科、胸腔外科、腎臟科及麻醉科等醫師群就多達30人，加上個管師、專科護理師、營養師等專業醫療人員，累積豐富臨床經驗，就算外院轉來的棘手個案，仍迎刃而解，完成換肝。

陳肇隆指出，往年高庚活體肝臟移植手術個案約有一成為國外患者，今年受疫情影響，只剩下個位數，兩周前完成一例超高難度、來自馬來西亞的妹捐肝救姊個案，罹患先天肝臟疾病的姊姊因病情嚴重，須跨海就醫，兩人來台後先隔離兩周，才能入院，手術前又必須隔離一周。

移植手術順利，20歲的妹妹術後住院一周後，身體恢復良好，先返回馬來西亞，28歲姊姊仍在住院觀察。陳肇隆觀察，活體肝臟捐贈，以女性為主，例如，媽媽捐給幼兒，妻子捐肝給丈夫，女兒捐肝救父。

以往亟需肝臟移植才能存活的患者，以B、C等肝炎患者為主，陳肇隆表示，隨著B肝疫苗接種，C肝全口服新藥問世，最近一兩年，酒精性肝炎、脂肪性肝炎患者，或是兩者合併的個案激增，已超過五成。