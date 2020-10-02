力抗肌萎症鬥士張恆鈞不敵病魔逝世 享年33歲

生命鬥士張恆鈞的母親今天證實，罹患肌肉萎縮症的兒子9月因器官衰敗住院，雖曾一度好轉，但仍在30日逝世，享年33歲。同學哀悼，「不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。

張恆鈞4歲時罹患裘馨氏肌肉萎縮症，醫生曾一度預言他活不過18歲，但他靠著頑強生存意志力抗病魔，不僅成功完成高師大數學系學業，還在2005年獲頒總統教育獎特別獎及周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章，並與母親陳台秀合著「28公斤的生命：張恆鈞的成長手札」等書。

陳台秀曾表示，兒子因罹病導致全身癱瘓，但她背著身高177公分、28公斤的張恆鈞，數十年如一日；對於張恆鈞打破18歲的死亡魔咒，她曾感嘆，時間「彷彿是上天界給我們的」，也讓她在書上寫下「只要能夠呼吸，就有希望」。

不過，張恆鈞今年9月因體內器官全部衰敗，住進高醫加護病房。陳台秀著急地在臉書（Facebook）發文指出，這幾天是「生死存亡期」，請求親友一起為張恆鈞加油打氣，只要能夠活下去，再痛苦的治療他的願意接受，「他想要活下去」。

在親友鼓勵下，張恆鈞病情一度出現好轉，讓陳台秀11日在臉書寫下振奮消息表示，醫師說找對了急救針劑和藥物，讓張恆鈞活下來了，她感謝老天又將張恆鈞還給他們，給了她再照顧兒子的機會，「感謝、感謝、再感謝」。

不過，張恆鈞病情隨後仍急轉直下，最終仍敵不過死神，他在9月30日病逝。

對此，陳台秀僅在臉書轉貼親友貼文，間接證實兒子離世消息。張恆鈞同學則在臉書指出，「永遠的生命勇士，你會長存在每個人心中，很榮幸當過你的同學」，以及「不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。