快訊

財股一週／學者估美大選川普敗、台幣升 台健保費率恐調漲？

川普確診新冠肺炎 李正皓：4可能發展都讓拜登陷被動

力抗肌萎症鬥士張恆鈞不敵病魔逝世 享年33歲

中央社 / 高雄2日電

生命鬥士張恆鈞的母親今天證實，罹患肌肉萎縮症的兒子9月因器官衰敗住院，雖曾一度好轉，但仍在30日逝世，享年33歲。同學哀悼，「不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。

張恆鈞4歲時罹患裘馨氏肌肉萎縮症，醫生曾一度預言他活不過18歲，但他靠著頑強生存意志力抗病魔，不僅成功完成高師大數學系學業，還在2005年獲頒總統教育獎特別獎及周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章，並與母親陳台秀合著「28公斤的生命：張恆鈞的成長手札」等書。

陳台秀曾表示，兒子因罹病導致全身癱瘓，但她背著身高177公分、28公斤的張恆鈞，數十年如一日；對於張恆鈞打破18歲的死亡魔咒，她曾感嘆，時間「彷彿是上天界給我們的」，也讓她在書上寫下「只要能夠呼吸，就有希望」。

不過，張恆鈞今年9月因體內器官全部衰敗，住進高醫加護病房。陳台秀著急地在臉書（Facebook）發文指出，這幾天是「生死存亡期」，請求親友一起為張恆鈞加油打氣，只要能夠活下去，再痛苦的治療他的願意接受，「他想要活下去」。

在親友鼓勵下，張恆鈞病情一度出現好轉，讓陳台秀11日在臉書寫下振奮消息表示，醫師說找對了急救針劑和藥物，讓張恆鈞活下來了，她感謝老天又將張恆鈞還給他們，給了她再照顧兒子的機會，「感謝、感謝、再感謝」。

不過，張恆鈞病情隨後仍急轉直下，最終仍敵不過死神，他在9月30日病逝。

對此，陳台秀僅在臉書轉貼親友貼文，間接證實兒子離世消息。張恆鈞同學則在臉書指出，「永遠的生命勇士，你會長存在每個人心中，很榮幸當過你的同學」，以及「不會忘記從他身上學到的堅毅、不放棄」。

延伸閱讀

法網／從精靈變鬥士 加拿大布夏德放眼世界前50名

季後賽得分破隊史紀錄 約柯奇盛讚穆雷

醫學系抗癌鬥士楊承翰 發願與癌一起拉大提琴行醫救人

花蓮慈濟引進全自動針劑包藥機 提升給藥效率

相關新聞

衛福部公布：我肝移植成功率逾八成 高雄長庚雙冠王

我國肝臟移植手術成功率全球揚名，衛福部公布最新肝臟移植手術成績，2005年至2018年全台共完成肝臟移植6211例，三年...

男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

因新冠肺炎領取實名制口罩的關係，許多民眾都會下載「健保署快易通」app，除了預購口罩外，還能查詢歷年以來的就醫...

他問悠遊卡儲值3千要幹麻？ 內行網友曝「一整天神用法」

悠遊卡算是台北市民不可或缺的一項東西，其用途廣泛，不止可以搭乘大眾運輸交通系統，在超商及許多商店上，也能使用悠遊卡付費，省去找零錢的麻煩...

【親禁海洋／中】停遊艇竟要繞半個台灣、考照選在無風浪日月潭

老劉是宜蘭烏石港遊艇「帶星來」船主。多年前，他在挪威、法國旅遊時，被當地人乘著遊艇、享受海洋的生活方式所吸引，返台後展開遊艇人生三部曲，才發現身為海洋國家的台灣，要「親海」有多困難。

兒癌治療新突破！不限定癌症 以基因突變為治療方向

台灣經濟起飛的1960年代，一但家中孩子罹患癌症，往往結局就是，家長對醫師深深致謝後，帶著孩子消失在門診中，一家人騎著野...

新冠肺炎疫情未歇 國內自費流感疫苗需求大

公費流感疫苗將於10月5日開打，今年因受新冠肺炎疫情影響，民眾詢問施打流感疫苗詢問度增加，需求比以往大，開業醫師指出，今...

兩岸大學生紀錄雲南茶馬古道 紀實攝影展華山文創園區登場

趁著中秋連假，可以走訪台北華山文創園區，欣賞兩岸大學生實地走訪，透過攝影創作呈現的「雲南茶馬古道紀實攝影展」，展期至10...

中秋吃柚子配藥「母湯哦」 醫師化身演員來提醒

柚子是中秋應景水果，不過彰化縣員林市宏仁醫院家醫科醫師曹世達提醒民眾，不只柚子，包括葡萄柚汁，最好都不要與降高血壓、降血...

天氣轉涼好發乾眼症 空氣品質惡化也可能影響視力

時序進入秋天，部分民眾眼睛又乾又癢，甚至有異物感。南投醫院提醒，秋冬是乾眼症好發季節，長期配戴隱形眼鏡、空氣品質惡化、長...

趕快去玩！即日起到10月11日 國家森林遊樂區入園半價

10月適逢中秋連假與雙十國慶連假，為讓遊客規劃旅遊行程更加便利與彈性，即日起至11日太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山...

今年最後一檔 線西開放免費「摸蛤」湧人潮

彰化縣線西鄉外海養殖文蛤，今年風調雨順，產量品質都不錯，但到了中秋節之後，文蛤採收結束，長期推動「一畝海的小旅行」的在地...

台灣好行在南投縣5路齊發 直達各著名風景區

合歡山前年底獲國際暗天協會（IDA）認證，成為繼韓日之後亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府上周在鳶峰停車場設置暗空公園觀...

熱門新聞

尷尬！他烤肉收食材費怕被嫌小氣 卻被網友起底月收17萬

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

看了會想哭！ 昨悲吼的台灣黑熊竟早已斷趾 牠並非首例

反省連假塞車！林佳龍：不是民眾不聰明、是我們不努力

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

車況超順！中秋連假第二天 去宜蘭僅花45分鐘就抵達

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。