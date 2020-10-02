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全台最大移工攝影展登場！邀民眾體驗「偽出國」

聯合報 / 記者葉冠妤/台北即時報導
最受歡迎「移工之聲」移工攝影徵件，不僅展出移工的故事，也提供舞台讓全台移工發聲。圖/One-Forty提供
最受歡迎「移工之聲」移工攝影徵件，不僅展出移工的故事，也提供舞台讓全台移工發聲。圖/One-Forty提供

致力透過教育培力東南亞移工的非營利組織One-Forty，與台灣福興企業跨界合作，即日起自11月1日於高雄駁二蓬萊B6倉庫舉辦2020「轉機：台灣」年度攝影展，為全台最大、歷時最長的移工攝影展，只要走一趟展覽，體驗移工從東南亞到台灣的跨國旅程，就能開啟不一樣的「偽出國」文化體驗。

One-Forty指出，全台最大的移工攝影展今年邁入第二屆，第一屆入場人次，在短短一周便突破1萬，第二屆的攝影展以移工的「跨國旅程」為概念，並搭上「偽出國」浪潮，除展出上百張經典照片、大型裝置，更將展場空間設第計成5大站點，分別是原鄉啟程、異鄉日常、移工之聲、移工之外，以及轉機台灣。

此外，本屆展覽特別設計遊戲互動、視覺和聽覺體驗，讓觀眾真正走入移工生活。參觀的觀眾可拿到一張專屬機票，從東南亞啟程，搭上前往台灣的班機，團隊更設計情境體驗，讓觀眾利用 IG特效濾鏡，化身成準備前往異地工作的移工，在不同站點搭配遊戲互動，透過VR虛擬實境，360度視角感受移工家鄉，甚至走進移工的家，實際體驗移工生活。

One-Forty表示，一項問卷調查指出，在352位受訪者當中，半數仍對移工持有刻板印象，One-Forty也將與台灣福興邀請1000位觀眾現場參與共創，將每一則針對移工的負面標籤，替換成同理與包容的留言。

One-Forty 創辦人陳凱翔說，透過這場展覽，希望撕下「外勞」的標籤，呈現移工與台灣社會的連結，期許台灣成為移工朋友們的人生轉機。同時，也撕下「鬼島」的標籤，看見移工與台灣的緊密關係，透過善待與台灣人生活在同片土地上的移工，創造台灣與世界產生深刻連結的轉機。

移工 攝影 轉機

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