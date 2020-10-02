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三峽本土登革熱增5例 新北市府成立前進指揮所

中央社 / 新北2日電

新北三峽本土登革熱群聚疫情擴大，今天增加5例本土登革熱病例，至今累計共30例；新北市府團隊今天在五寮派出所成立前進指揮所，將加強執行環境整頓等防治工作。

新北市衛生局今天表示，三峽區新增5例本土登革熱病例，為4男1女，年齡介於41至74歲間；群聚個案至今共計30例（含桃園市龜山區4例），且都有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關。

新北市政府副秘書長朱惕之今天帶領市府團隊，在五寮派出所成立前進指揮所，由三峽區長周晉平擔任指揮官，結合區公所、衛生局所、環保局、農業局及警察局等單位進駐，將加強執行環境整頓及社區衛教等防治工作。

新北市衛生局長陳潤秋表示，9月16日三峽區五寮里出現第1例本土登革熱病例後，即召開跨局處應變會議，衛生局也在9月17日起主動對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，目前健康監測累計1936人。

陳潤秋表示，居住於五寮社區週邊區域或曾有五寮社區筍園活動史的民眾，如出現疑似登革熱的症狀，請儘速就醫並告知醫師活動史，或與三峽區衛生所聯繫進行採檢；五寮社區高風險筍園持續進行管制，提醒民眾勿擅自闖入以免受罰。

衛生局表示，本次疫情截至目前已動員近677人次巡檢社區環境，清除5544積水容器，116.5噸垃圾，衛教宣導87場次，計3667人參與，8人次巡邏高風險管制區。

衛生局 登革熱

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