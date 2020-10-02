男開健康存摺app 驚見紀錄有「女性生殖器官截斷」嚇壞

因新冠肺炎領取實名制口罩的關係，許多民眾都會下載「健保署快易通」app，除了預購口罩外，還能查詢歷年以來的就醫紀錄，日前就有一名男網友表示，自己登入健康存摺查看，一看不得了，男兒身的他，竟然發現紀錄上有「陰蒂被割掉了」。

原po在ptt的「Gossiping」板上發文表示，剛剛看到有人爆卦自費矯正被浮報，嚇的原po趕緊也去下載健康存摺，結果不看還好，一看不得了，發現自己的陰蒂被割掉了，從原po附上的照片中可見，健康存摺上的就醫紀錄顯示，108年7月8日有「女性外部生殖器官完全外傷性截斷之初期照護」，傻眼的就醫紀錄讓男兒身的原po直呼「可是我是男生，我的陰蒂去哪了？如果有可以還我嗎」。

貼文一出，引起眾多網友熱議，紛紛笑說「其實你是女的，你不知道而已」、「怎麼會搞這種烏龍」、「當初怎麼過審的」、「我開始懷疑健保會虧錢的真相了」、「恭喜成為真正的男人」、「其實在手術前你是女生」、「我看以後要給病人簽核了」、「是女的啦！只是晚上是男性人格顯現」，此外，也有網友認真回覆「健康存褶真的很好用，在門診驗血的報告也可以看結果」。

據了解，健康存摺今年因為預購口罩一炮而紅，統計發現異常而檢舉的件數和比例都暴增，民眾若對健康存摺的就醫紀錄有疑慮，可撥打健保免付費電話0800-030598詢問，有錯誤健保署將會立即更正，下次看到奇怪的就醫紀錄先不要太慌張，可能只是登記錯了！