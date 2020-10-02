兒癌治療新突破！不限定癌症 以基因突變為治療方向

台灣經濟起飛的1960年代，一但家中孩子罹患癌症，往往結局就是，家長對醫師深深致謝後，帶著孩子消失在門診中，一家人騎著野狼機車去墾丁，做最後一次的家庭旅行。現在，兒癌治癒率已達七成以上，不過仍有許多少見而難治的兒童癌症，威脅著一家人脆弱的幸福。如今不分癌別的全癌症治療，廣譜抗癌藥為兒癌治療帶來新的生機。

台北醫學大學附設醫院小兒部小兒血液腫瘤科主治醫師劉彥麟指出，根據國內癌症登記告，每年有11萬名新發現癌症病患，其中約500名是兒童。中華民國兒童癌症基金會統計，台灣兒癌發生率最高的是血癌，其他還有膠質母細胞瘤、分泌型乳癌、嬰兒纖維肉瘤、先天性中胚葉腎瘤、乳突甲狀腺癌等。

早年，當孩子發生不正常嘔吐、莫名其妙死亡，只能被歸列於「不明癌」，隨著兒癌醫師訓練成熟、制定出標準化治療方式、影像病理進步、健保制度建立，國內的兒童癌症治療成績斐然，整體存活率可以達到七、八成。

兒童癌症基金會董事長林東燦強調，兒童年齡還小，罹癌較少受到環境汙染或不良生活習慣影響，往往跟強大的基因突變有關，在基因變化上，很多是因為基因融合（NTRK）和染色體重排有關，適合使用標靶治療。

在治療上，劉彥麟指出，NTRK基因突變會導致許多不同的兒童癌症，例如神經膠質瘤、甲狀腺癌、分泌型的乳癌、唾液腺癌、嬰兒型纖維肉瘤以及中胚葉腎瘤。目前已有第一個不分癌別，不分腫瘤位置，阻斷NTRK的廣譜的抗癌藥，率先在美國以孤兒藥的方式，加速審查上市，成為治療兒童癌症的重要轉變。台灣也已核可該類藥品上市，是亞洲最先引進廣譜抗癌藥的國家。

劉彥麟指出，兒童癌症是少見癌，藥物市場小，新藥研發困難，過去，臨床上經常是「適應症外的使用」，靠著前輩累積的臨床經驗，讓孩子「試試看」，醫師們常需要向健保署專案申請藥物，隨時有可能面臨藥物斷炊，對病家與孩子都是很大的身心考驗。

兒童癌症是癌症用藥荒漠，事實上，根據美國國衛院癌症研究所（NCI）兒童癌症的精準醫療研究，29％的兒癌病人可以媒合到適合的標靶藥物。