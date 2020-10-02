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他問悠遊卡儲值3千要幹麻？ 內行網友曝「一整天神用法」

聯合新聞網 / 綜合報導
悠遊卡算是台北市民不可或缺的一項東西，其用途廣泛，不止可以搭乘大眾運輸交通系統，在超商及許多商店上，也能使用悠遊卡付費。圖／聯合數位文創提供
悠遊卡算是台北市民不可或缺的一項東西，其用途廣泛，不止可以搭乘大眾運輸交通系統，在超商及許多商店上，也能使用悠遊卡付費。圖／聯合數位文創提供

悠遊卡算是台北市民不可或缺的一項東西，其用途廣泛，不止可以搭乘大眾運輸交通系統，在超商及許多商店上，也能使用悠遊卡付費，省去找零錢的麻煩，日前就有網友發現，自己在加值悠遊卡時，看到陌生中年人，餘額有3000多元，不解問到「到底是甚麼概念」，沒想到貼文引來內行網友曝「神用法」。

原po在ptt上的「gossiping」板上發文表示，自己去全家便利商店買促銷特價品時，看到約莫中年的男子剛好要儲值悠遊卡1000元，眼睛就不小心瞄到餘額，竟然有3000多元，令他大感意外，因為沒加值前也有2000多元，這個數目以悠遊卡餘額來說，是很多的，直呼「悠遊卡餘額3000多元是啥概念？」

有內行網友就曝上班族只需使用悠遊卡，生活一整天的方式，表示可以先買悠遊卡的1280元定期月票，然後搭捷運及公車是下班，中午午餐吃麥當勞或肯德基，下午茶買50嵐手搖飲料也能刷悠遊卡，下班再去全聯買日常用品，周末放假還能搭長途客運，而這些都只需要一張悠遊卡就能搞定，還有有時外出騎機車，去有悠遊卡付費功能的加油站加油，加油金額還不用硬湊整數，該網友更說「我還嫌自動加值只能加500很麻煩」。

貼文一出，引來許多網友紛紛回應，表示「我每次都會儲五千啊，不是很省事？」、「看到儲值100的人，覺得他們是時間自由！」、「就懶得帶錢 ，不小心摸到口袋有鈔票，就把它儲悠遊卡啊」、「發票存裡面很方便」，雖然多數網友覺得悠遊卡一次儲值大量金額省事又方便，但也有網友認為「誰還在儲值悠遊卡，直接用信用卡好嗎？」、「用信用卡自動加值就好」。

悠遊卡 PTT

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