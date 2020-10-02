中秋吃柚子配藥「母湯哦」 醫師化身演員來提醒
柚子是中秋應景水果，不過彰化縣員林市宏仁醫院家醫科醫師曹世達提醒民眾，不只柚子，包括葡萄柚汁，最好都不要與降高血壓、降血脂藥物混用，否則可能造成血壓過低，藥效太重導致身體無法負荷，宏仁醫護人員也首度化身演員演出短劇「阿好嬸看診」，希望讓病患能印象深刻記得安全用藥。
中秋連假，和家人聚餐時，一不注意，柚子就會多吃幾顆，家醫科醫師曹世達說，柚子與葡萄柚都富含「呋喃香豆素」成分，該成分會抑制小腸及肝臟的代謝酵素，但許多藥物要透過該酵素代謝，因此恐造成藥物不良作用。
曹世達說，就曾有病患多吃了柚子或葡萄柚，因此抑制代謝酵素，阻礙藥物代謝，而造成低血壓差點暈倒緊急求診，雖然柚子的維生素C、膳食纖維豐富，尤其在大吃烤肉後，吃柚子也可幫助消化，但柚子也富含鉀離子，腎臟病患者尤其要避免，否則會讓腎臟負擔過大，以往也曾有服藥的長者因為家裡柚子太多，一天一顆，結果急性腎衰竭。
為加強宣導民眾安全用藥，宏仁醫院曹世達醫師與門診護理長董雅玲也首次化身演員，與行政人員一起演出宣導短劇「阿好嬸看診」，劇中主角阿好嬸是由院內員工林立偉男扮女裝，讓原本生硬的宣導短片變得笑果十足，阿好嬸不僅混用降高血壓、降血脂藥物與柚子一起吃，連過期10年的藥都拿出來混吃，在診間面對醫師時卻不敢說實話，最後被孫女戳破，讓人印象深刻。
衛福部前年公布的「國民營養健康狀況變遷調查」，18歲以上國人高血壓盛行率已超過25%，40歲以上的盛行率超過37%。曹世達說，國人幾乎每三至四位成年人就有一位高血壓，治療過程不能只靠醫生，病人對於服用藥物的安全更要注重，才能建立良好醫病關係，讓療效發揮。
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