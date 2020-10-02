天氣轉涼好發乾眼症 空氣品質惡化也可能影響視力

時序進入秋天，部分民眾眼睛又乾又癢，甚至有異物感。南投醫院提醒，秋冬是乾眼症好發季節，長期配戴隱形眼鏡、空氣品質惡化、長時間使用3C產品、在冷氣房使用電腦也是造成乾眼症的原因。

南投醫院眼科主任何建賢說，乾眼症常見症狀除眼睛乾澀，還伴有疲勞、紅癢、灼熱及刺痛感，對外界刺激敏感度增加。治療乾眼症，初步讓患者使用人工淚液來提供眼睛濕潤，稀釋發炎物質及降低淚液滲透壓，但仍需確認乾眼症的原因，例如某些患者可能是眼結膜構造問題所致，因此不建議自行購買人工淚液，應由醫師針對患者症狀，給予適合治療。

南投醫院中醫科主任顔素美說，眼睛為肝經、腎經經絡所過之處，淚液分泌與肝腎之陰關係密切。因此中醫對乾眼症，大多以滋腎陰、滋肝陰的方式調理。

乾眼症常用處方有滋陰明目丸、杞菊地黃丸、一貫煎等，除了枸杞子之外，還有熟地、黃精、石決明、夏枯草、菊花、川芎、川七、赤芍等，但須經由中醫師針對病患體質處方、調理。飲食保健上可飲桑椹汁或黑木耳、白木耳燉爛食用，取其滋陰作用，也可以枸杞子搭配菊花泡茶飲用。