趕快去玩！即日起到10月11日 國家森林遊樂區入園半價

10月適逢中秋連假與雙十國慶連假，為讓遊客規劃旅遊行程更加便利與彈性，即日起至11日太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源、池南等13處國家森林遊樂區，農委會林務局將提供入園門票半票優惠，歡迎大家多到森林走走。

林務局表示，國家森林遊樂區擁有豐富自然資源與天然美景，森林中的負離子、芬多精濃度也較都市高出數倍以上，此時正是秋葉變紅的季節，歡迎大家走入森林，欣賞五顏六色的自然美景，聆聽蟲鳴鳥囀與瀑布溪流聲，呼吸林間的負離子與芬多精，觸摸樹皮、葉片與岩石，透過五感體驗在森林裡放鬆心靈，平衡身心。

另外，林務局7月15日至12月31日期間推出的太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區國人持身分證與外籍人士持居留證可選擇一處免費入園一次方案，已有超過60萬人使用，還沒使用的民眾，請把握年底前的使用期限；已使用過的民眾，可以利用這次半票入園的優惠，再次造訪你喜愛的國家森林遊樂區。

國家森林遊樂區與林業鐵路相關資訊，歡迎大家至「林務局－森活情報站」臉書專頁、台灣山林悠遊網查詢。