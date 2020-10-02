今年最後一檔 線西開放免費「摸蛤」湧人潮

彰化縣線西鄉外海養殖文蛤，今年風調雨順，產量品質都不錯，但到了中秋節之後，文蛤採收結束，長期推動「一畝海的小旅行」的在地青年徵求漁民同意，在中秋連假舉行最後一場免費「摸蛤」體驗，許多全家總動員，裝備齊全，但文蛤採收季已近尾聲，民眾挖出的量有限。

難得可以免費「摸蛤」，大多數家長帶著孩子參加，將家裡的鏟子、桶子全帶出來，陳姓男子說，參加過很多場，但線西這次能挖到的文蛤有限，有的人待了1、2個小時只挖到1、2顆。

「一畝海的小旅行」連續舉辦5年，今年8場次預計已有2千多人參加，活動執行長黃泯嘉說，考量過中秋之後，沒被挖起的文蛤就會死掉，因此邀請親子來體驗「挖蛤」，過去肉粽角沙灘是在地漁民主要作業的地方，卻隨著工業區建設沒落，民眾若能到這裡從事親水活動，可以了解在地牡蠣、文蛤等生態環境，也認識潮汐，注意海邊戲水的安全。

當地漁民大都在農曆過年後在外海下文蛤苗，今年因天候穩定，6月就陸續採收，一般漁民在快退潮時出動採收機作業，降低人力成本，現在鮮少在乾潮時徒手挖，漁民也指出，今年文蛤生長穩定，品質也不錯，但中秋之後起北風，文蛤被沙不斷覆蓋已難以生長，漁民作業也相當不便。