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今年最後一檔 線西開放免費「摸蛤」湧人潮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「一畝海的小旅行」挖蛤活動相當受歡迎，今年已有2千多人次參加。記者林敬家／攝影
「一畝海的小旅行」挖蛤活動相當受歡迎，今年已有2千多人次參加。記者林敬家／攝影

彰化縣線西鄉外海養殖文蛤，今年風調雨順，產量品質都不錯，但到了中秋節之後，文蛤採收結束，長期推動「一畝海的小旅行」的在地青年徵求漁民同意，在中秋連假舉行最後一場免費「摸蛤」體驗，許多全家總動員，裝備齊全，但文蛤採收季已近尾聲，民眾挖出的量有限。

難得可以免費「摸蛤」，大多數家長帶著孩子參加，將家裡的鏟子、桶子全帶出來，陳姓男子說，參加過很多場，但線西這次能挖到的文蛤有限，有的人待了1、2個小時只挖到1、2顆。

「一畝海的小旅行」連續舉辦5年，今年8場次預計已有2千多人參加，活動執行長黃泯嘉說，考量過中秋之後，沒被挖起的文蛤就會死掉，因此邀請親子來體驗「挖蛤」，過去肉粽角沙灘是在地漁民主要作業的地方，卻隨著工業區建設沒落，民眾若能到這裡從事親水活動，可以了解在地牡蠣、文蛤等生態環境，也認識潮汐，注意海邊戲水的安全。

當地漁民大都在農曆過年後在外海下文蛤苗，今年因天候穩定，6月就陸續採收，一般漁民在快退潮時出動採收機作業，降低人力成本，現在鮮少在乾潮時徒手挖，漁民也指出，今年文蛤生長穩定，品質也不錯，但中秋之後起北風，文蛤被沙不斷覆蓋已難以生長，漁民作業也相當不便。

黃泯嘉表示，外海放養文蛤必須取得彰化區漁會的優先養殖權，不能任意進入圈養地挖文蛤，舉辦挖文蛤的場地，都是取得養殖漁民的同意，民眾挖到的文蛤都可以帶回家。

「一畝海的小旅行」在中秋連假舉辦免費挖蛤。記者林敬家／攝影
「一畝海的小旅行」在中秋連假舉辦免費挖蛤。記者林敬家／攝影
線西外海開放民眾挖蛤，大人小孩都來參加。記者林敬家／攝影
線西外海開放民眾挖蛤，大人小孩都來參加。記者林敬家／攝影
「一畝海的小旅行」開放民眾免費挖蛤。記者林敬家／攝影
「一畝海的小旅行」開放民眾免費挖蛤。記者林敬家／攝影

中秋節

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