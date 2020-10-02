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台灣好行在南投縣5路齊發 直達各著名風景區

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台灣好行在南投縣「五路齊發」直通各個景點，觀光處鼓勵遊客搭乘大眾交通工具，同時分散車潮。記者黑中亮／攝影
台灣好行在南投縣「五路齊發」直通各個景點，觀光處鼓勵遊客搭乘大眾交通工具，同時分散車潮。記者黑中亮／攝影

合歡山前年底獲國際暗天協會（IDA）認證，成為繼韓日之後亞洲第3座國際暗空公園，南投縣政府上周在鳶峰停車場設置暗空公園觀星平台後，觀光處表示，已配合爭取台灣好行清境線、東埔線，希望民眾搭乘兩條好行路線至清境賞星、東埔泡湯外，台灣好行在南投縣更是「五路齊發」鼓勵遊客搭乘大眾交通工具，同時分散車潮。

南投觀光處指出，台灣好行在南投縣內共有5條路線，分別是車埕線、清境線、東埔線、日月潭線、溪頭線，由這5條路線構成環狀分布，供旅客以大眾交通工具遊遍南投熱門景點，而新開闢的台灣好行清境線、東埔線、溪頭線，其中埔里至清境套票、水里至東埔套票、溪頭套票，更推出有超值套票與遊程解說，皆含有住宿與門票折扣。

觀光處強調，合歡山暗空公園範圍沿著台14甲線，從22.1公里處開始，至37.1公里處止，剛啟用的鳶峰停車場設有9大行星意象牆面以及觀星平台，宣布正式啟用後，縣府未來該觀星平台並未有人數的總量管制，惟對燈光則有管制，盼觀星民眾減少光害，民眾皆可至南投客運與南投好好玩的網路平台購買，更多台灣好行資訊請上2020南投台灣好行活動官網( http://www.rs-event.com.tw/ntbus2020/ )或「樂旅南投」臉書粉絲團。

也與仁愛鄉公所合作，選出合歡山高冷茶評鑑，評比內容為仁愛鄉高海拔秋茶，參賽件數共計有150件，已選出特等獎、頭等一、頭等二各1名，以及頭等獎2名、五星9名、四星13名、三星45名，評鑑淘汰率高達52%，更藉南投縣茶葉博覽會期間，歡迎旅客前來行銷品茗仁愛鄉仁愛鄉的高山好茶。

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