疫情下生命奇蹟 外國重症病患淚謝台灣人道救援

全球疫情嚴峻，不少重症患者亟需國際醫療卻求助無門，台灣基於人道精神，為患者打開邊境大門，替越南女嬰換肝、救回因車禍性命垂危的帛琉男童，在疫情下一次次創造生命奇蹟。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創許多國家醫療體系，在醫療停擺、資源不足情況下，不少急重症患者無處治療，轉向國際尋求協助，卻被拒之國門外。

台灣因疫情控制得當，8月1日開放有急迫性、延續性療程的國際醫療服務，成為全球少數醫療能量有餘裕協助人道救援的國家。

「在全球疫情流行的大環境下，國際醫療真的不是外界想像中以賺錢為目的，而是隱含人道救援意涵。」新光醫院副院長洪子仁、長庚醫院北院區國際醫療中心主任陳憲葳接受中央社記者訪問時，不約而同提及此事。

洪子仁說，疫情期間，國際醫療幾乎停擺，許多國家航班中斷，患者若要到國外接受治療，必須花費數百萬元包機，在此限制下，多數國際醫療不得不中斷，不少原本在台灣接受治療的患者也因全球斷航、邊境關閉被迫中斷療程，這些都是疫情下的看不見的受害者。

一名60多歲的柬埔寨男性，2年多前確診膽管癌，醫師研判恐活不過1年，為爭取活下去的機會，他每3週就會專程飛來台灣，到林口長庚醫院接受質子等癌症治療，病情穩定控制長達2年，不料農曆年前治療完成後，就因防疫措施，再也進不了台灣。

參與該個案醫療照護的陳憲葳說，患者雖然進不來，但照顧不可能說斷就斷，長庚醫療團隊每週仍以視訊方式與患者會診，並協助在鄰近國家尋找可治療的醫院，但越南和新加坡都因疫情嚴峻、自顧不暇無法收治，這名患者只好在當地醫院進行替代療法，但仍無法有效控制病情，因敗血症進出加護病房多達4次，險些丟命，直到8月1日開放國際醫療後，總算成功申請來台，病情這才穩定下來。

陳憲葳說，該名個案的女兒特地寫了一封感謝信，直呼醫療團隊成員是她心目中的英雄，接獲衛福部核准來台消息，是這幾個月來最開心的一刻，心情既激動又感動，彷彿忘了痛苦，哪怕爸爸的康復希望渺茫，還是希望爭取來台治療機會，只要在台灣就感到安心，也對台灣及醫療團隊充滿感謝。

然而，即便開放國際醫療，患者仍然不是想來就來，洪子仁指出，申請來台的患者大多來自航班4小時內直飛可抵達且語言可溝通的國家，無奈申請程序繁雜、門檻高，光審核就要1個月、來台後還得檢疫14天，因此真的能夠來台的患者，病情不僅要夠嚴重，還要能耐得住久候，8月1日開放國際醫療以來，就有3名癌症患者在等待申請或審核期間病逝。

「在很多海外急重症患者眼中，台灣就是最後一根救命稻草。」洪子仁說，台灣的友邦帛琉因沒有重症醫療能力，2008年與新光醫院簽訂轉診合約，疫情期間，新光醫院基於12年情誼，持續在防疫、醫療量能許可下，收治來自帛琉的急重症患者。

今年7月，帛琉一名4歲男童丹尼因發生車禍事故，被拋出車外，全身多處骨折，但帛琉期間沒有重症醫療能力，男童只能躺在醫院打石膏固定患部，性命垂危，1個多月後靠著愛心募款來台治療，歷經14天隔離檢疫、術前準備，總算成功接合回腿骨，經復健治療，目前已恢復到可使用助行器短距離行走，男童母親也淚謝台灣救命。

除了友邦，台北榮民總醫院也伸援越南，協助一名肝衰竭的越南女嬰換肝，由女嬰的母親活體捐肝，因病況危急，等不及14天檢疫就須立即手術，北榮也採取最高規格防護，所有人員均穿著全套防護衣在有獨立空調房間進行移植手術，在疫情下一次次創造生命奇蹟。