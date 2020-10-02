快訊

涉殺港女友…陳同佳盼本月投案 台灣委任律師5日安排相關事宜

疫情下生命奇蹟 外國重症病患淚謝台灣人道救援

中央社 / 台北2日電

全球疫情嚴峻，不少重症患者亟需國際醫療卻求助無門，台灣基於人道精神，為患者打開邊境大門，替越南女嬰換肝、救回因車禍性命垂危的帛琉男童，在疫情下一次次創造生命奇蹟。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創許多國家醫療體系，在醫療停擺、資源不足情況下，不少急重症患者無處治療，轉向國際尋求協助，卻被拒之國門外。

台灣因疫情控制得當，8月1日開放有急迫性、延續性療程的國際醫療服務，成為全球少數醫療能量有餘裕協助人道救援的國家。

「在全球疫情流行的大環境下，國際醫療真的不是外界想像中以賺錢為目的，而是隱含人道救援意涵。」新光醫院副院長洪子仁、長庚醫院北院區國際醫療中心主任陳憲葳接受中央社記者訪問時，不約而同提及此事。

洪子仁說，疫情期間，國際醫療幾乎停擺，許多國家航班中斷，患者若要到國外接受治療，必須花費數百萬元包機，在此限制下，多數國際醫療不得不中斷，不少原本在台灣接受治療的患者也因全球斷航、邊境關閉被迫中斷療程，這些都是疫情下的看不見的受害者。

一名60多歲的柬埔寨男性，2年多前確診膽管癌，醫師研判恐活不過1年，為爭取活下去的機會，他每3週就會專程飛來台灣，到林口長庚醫院接受質子等癌症治療，病情穩定控制長達2年，不料農曆年前治療完成後，就因防疫措施，再也進不了台灣。

參與該個案醫療照護的陳憲葳說，患者雖然進不來，但照顧不可能說斷就斷，長庚醫療團隊每週仍以視訊方式與患者會診，並協助在鄰近國家尋找可治療的醫院，但越南和新加坡都因疫情嚴峻、自顧不暇無法收治，這名患者只好在當地醫院進行替代療法，但仍無法有效控制病情，因敗血症進出加護病房多達4次，險些丟命，直到8月1日開放國際醫療後，總算成功申請來台，病情這才穩定下來。

陳憲葳說，該名個案的女兒特地寫了一封感謝信，直呼醫療團隊成員是她心目中的英雄，接獲衛福部核准來台消息，是這幾個月來最開心的一刻，心情既激動又感動，彷彿忘了痛苦，哪怕爸爸的康復希望渺茫，還是希望爭取來台治療機會，只要在台灣就感到安心，也對台灣及醫療團隊充滿感謝。

然而，即便開放國際醫療，患者仍然不是想來就來，洪子仁指出，申請來台的患者大多來自航班4小時內直飛可抵達且語言可溝通的國家，無奈申請程序繁雜、門檻高，光審核就要1個月、來台後還得檢疫14天，因此真的能夠來台的患者，病情不僅要夠嚴重，還要能耐得住久候，8月1日開放國際醫療以來，就有3名癌症患者在等待申請或審核期間病逝。

「在很多海外急重症患者眼中，台灣就是最後一根救命稻草。」洪子仁說，台灣的友邦帛琉因沒有重症醫療能力，2008年與新光醫院簽訂轉診合約，疫情期間，新光醫院基於12年情誼，持續在防疫、醫療量能許可下，收治來自帛琉的急重症患者。

今年7月，帛琉一名4歲男童丹尼因發生車禍事故，被拋出車外，全身多處骨折，但帛琉期間沒有重症醫療能力，男童只能躺在醫院打石膏固定患部，性命垂危，1個多月後靠著愛心募款來台治療，歷經14天隔離檢疫、術前準備，總算成功接合回腿骨，經復健治療，目前已恢復到可使用助行器短距離行走，男童母親也淚謝台灣救命。

除了友邦，台北榮民總醫院也伸援越南，協助一名肝衰竭的越南女嬰換肝，由女嬰的母親活體捐肝，因病況危急，等不及14天檢疫就須立即手術，北榮也採取最高規格防護，所有人員均穿著全套防護衣在有獨立空調房間進行移植手術，在疫情下一次次創造生命奇蹟。

延伸閱讀

桃園平鎮火警 4個月大女嬰等4人送醫

素食爸媽只餵植物性食品…1歲女嬰腦性麻痺 法院判免入獄

初生女嬰遭布塞口、裝袋棄垃圾桶慘死 17歲小媽媽被捕

剖腹產女嬰被「一刀劃臉」破相 醫生撇責任：她亂動

相關新聞

中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風...

好天氣只到收假日！ 天氣風險：下周有颱風發展機會

中秋連假好天氣，天氣風險公司分析師李知航表示，東北風的影響下，今天天氣依然相當穩定、舒適，預估只有在迎風面的東北角偶有會...

影／誤觸陷阱的台灣黑熊首次進食影像曝光 火速吃光光

昨誤觸陷阱的黑熊，今天麻醉退了，已經完全恢復意識，特生中心獸醫為牠準備300公克食物，包括地瓜，西瓜，木瓜等軟質食物，該...

明華園戲劇總團大戲「逐鹿天下」 10月11日梧棲開演

大台中文化盛事「2020台中媽祖國際觀光文化節─百年宮廟風華」系列活動，10月11日晚上7時在梧棲朝元宮由「明華園戲劇總...

為鑑別罹患流感或新冠肺炎 醫師籲孩童施打流感疫苗

時序進入秋季，也是流感好發的季節。流感疫苗即將在10月5日開始施打，兒科醫師建議家中孩童今年一定要施打流感疫苗，因目前新...

浪漫台3線藝術季 獲日本設計大獎前百大設計

台灣之光！「浪漫台三線藝術季」從全球4000件參賽作品中脫穎而出，獲得日本設計大獎2020「Good Design Aw...

台灣版的SHAKE SHACK！ 為求天然 樂檸連漢堡麵包都自己烤

「快速慢食」這種介於速食與餐廳之間的新型態餐飲，近年來在國際間漸漸興起，保有速食店服務「快速」的優點，從用餐環境、食材品質等做提升，並透過自助或半自助型態讓顧客能「放慢」享受而不拘謹。「樂檸漢堡」可以說是台灣快速慢食的一個指標型，榮獲「2019食創獎餐飲與服務創新類優勝」！

台灣年均發生43.8起森林火災！ 最早通報者獎5000元

天乾物燥，小心火燭。台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前，正是中南部...

把握中秋連假好天氣！ 下周一起變天

中央氣象局說，今天輻射冷卻影響，北部及東北部清晨天氣較涼，白天起東北風減弱，氣溫稍回升；今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖...

翡翠水庫入不敷出 秋冬防疫用水怎麼辦？

過去4天鋒面通過，為北台灣帶來些許雨量，但一個月前水位跌破歷年均線的翡翠水庫不但並未解渴，水位反而還掉了2公尺多，已逼近拉警報的水位中限。接下來還有防疫用水需求，翡翠水庫管理局表示，今年6到9月集水區降雨量是史上第二少，已嚴控出水量，並做了最壞打算。

我國醫療資源城鄉差距大 88%偏鄉缺醫師、3鄉鎮零醫師

我國醫療資源分配不均，衛福部統計，全國醫師普遍集中在西部地區，原住民、離島與高偏遠地區高達87.5%鄉鎮區，醫師人數未達...

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

我國少子化問題嚴重，國家將邁入超高齡社會。但立法院預算中心發現，我國嬰兒與新生兒死亡率也名列世界先進國家前茅，讓人口老化...

熱門新聞

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

台中市中秋連假頭一天 交流道及風景區交通順暢

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

尷尬！他烤肉收食材費怕被嫌小氣 卻被網友起底月收17萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。