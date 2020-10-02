全球防疫重症病人無處醫 台灣伸援和世界交朋友

全球拚防疫，欲尋求國際醫療的急重症患者無處治療，台灣秉持人道精神開放國際醫療，至今協助78名急重症患者來台治療，藉此「賺面子、賺友誼」，讓世界看見台灣醫療實力。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，台灣因疫情控制得當，成為全球少數醫療能量尚有餘裕的國家，不少具急迫醫療需求的海外患者期盼有機會來台尋生機。

衛生福利部醫事司簡任技正劉越萍接受中央社記者訪問時說，台灣早在2、3月就開放國際間人道救援專案，個案大多是來自友邦國家的急重症患者，少數更是特例的緊急情形，個個都是性命垂危，但即便歷經層層審核獲准來台，還是得按規定提供登機前3天檢驗陰性證明，入境後也須居家檢疫14天。

劉越萍指出，疫情期間，諮詢國際醫療的電話從未間斷，但基於防疫考量，只能呼籲病情較不緊急、還可以等的患者再緩緩，直到6月防疫物資供給穩定、疫情趨緩，先前緊急國際醫療模式也運作一段時間，才決定8月1日通則性開放，但患者必須曾在台接受治療，且醫師評估有治療必要、延續性才可來台。

根據衛福部統計，8月1日至9月18日，申請來台就醫案件共187人，78人已審核通過，其中30人進行癌症治療、2名活體肝臟移植（越南籍母親捐贈給女嬰）、心血管治療9人、人工生殖14人，另有7人治療骨關節、2人進行達文西手術、1人顱顏重建、13人治療其他疾病。

最初宣布開放國際醫療時，有部分第一線醫療人員擔心壓垮台灣醫療體系，強烈反彈。劉越萍說，實際上，由於來台的患者大多是延續過去的治療，每月來台人數不到百人，另因每案均採專案審查，即便申請案突然暴增，也能控管來台人數。

疫情期間，很多國家醫療體系自顧不暇，更不可能收治國際緊急患者。劉越萍認為，台灣醫療量能既然有餘裕，當然要把握機會「賺面子、賺友誼」，未來也將進一步思考，利用疫情期間建立起來的分艙分流、遠距醫療等策略，讓世界看見台灣醫療實力。