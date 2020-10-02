為鑑別罹患流感或新冠肺炎 醫師籲孩童施打流感疫苗

時序進入秋季，也是流感好發的季節。流感疫苗即將在10月5日開始施打，兒科醫師建議家中孩童今年一定要施打流感疫苗，因目前新冠肺炎還沒有有效治療藥物及疫苗，加上孩童的臨床表現都比較輕微，難以在第一時間鑑別孩童罹患「流感」還是「新冠肺炎」。

豐原醫院兒童感染科醫師馬瑞杉表示，冬天是流感季，老人和孩童都容易罹患流感，且容易發生併發症，施打流感疫苗除了能降低流感感染率，也能減少併發症發生。

根據美國疾管署資料統計，美國有700多萬人罹患新冠肺炎，其中孩童就有50萬人，占整體百分之7；國內是因為目前尚未爆發社區感染，一旦爆發社區感染，孩童罹患的比例也會與美國相同。

馬瑞杉表示，孩童罹患新冠肺炎的臨床表現上雖然比較輕微，沒有大人容易罹患，但孩童本身就容易得到病毒感染，流感季施打流感疫苗能增加保護力，也有助醫師在臨床上鑑別「流感」與「新冠肺炎」。