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好天氣只到收假日！ 天氣風險：下周有颱風發展機會

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天天氣依然相當穩定、舒適。圖為澎湖虎井嶼知名地標。本報資料照片
今天天氣依然相當穩定、舒適。圖為澎湖虎井嶼知名地標。本報資料照片

中秋連假好天氣，天氣風險公司分析師李知航表示，東北風的影響下，今天天氣依然相當穩定、舒適，預估只有在迎風面的東北角偶有會有些飄雨，另外中南部山區午後也會有零星的短暫陣雨。

他說，今天全台灣各地都是晴到多雲的好天氣，白天高溫也會再上升一些，中南部中午會覺得有點熱，但晚上還是比較偏涼，記得要隨身攜帶薄外套調整穿著。

周六、周日大致持續穩定晴朗的好天氣，台灣附近的風向由東北風減弱轉成偏東風後，迎風面的宜蘭花蓮沿海會有些短暫陣雨，各地氣溫會一天比一天熱，從周六開始各地白天高溫都會回到30度以上，甚至在西半部的內陸地區高溫可到33度以上。

但日夜溫差比較大，另外周日在中南部因為風速微弱，空氣品可能會比較差，屆時要注意一下空氣品質的監測資訊。

他說，在連假結束後，就會迎來下一波的天氣變化。下周一清晨開始新一波的東北風南下，桃園、大台北、基隆、宜蘭又會轉為濕濕涼涼有雨的天氣；這波東北風強度比上一波稍強，也持續比較久，預估從下周一開始會影響4-5天，北部的低溫預估在20-22度，中南部夜晚清晨也會明顯轉涼，但天氣相對穩定。

另外，李知航表示，下周開始，預估南方的熱帶系統會進入活躍的周期，會有颱風發展的機會。在這個季節，如果台灣位在東北風的勢力範圍，颱風或熱帶系統就比較不容易接近台灣，但有機會帶來水氣。這個夏天颱風幾乎都過門不入，目前台灣的水情相對嚴峻，需鋒面配合南方水氣，為各地水庫充實一下；目前還沒有明顯的降雨預報訊號，但下周對南方系統的發展值得觀察留意。

今天天氣依然相當穩定、舒適。圖為澎湖虎井嶼知名地標。本報資料照片
今天天氣依然相當穩定、舒適。圖為澎湖虎井嶼知名地標。本報資料照片

高溫 颱風

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