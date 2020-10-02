台灣年均發生43.8起森林火災！ 最早通報者獎5000元

天乾物燥，小心火燭。台灣位處季風氣候區，受到盛行季風的交替、地形的阻隔，每年10月起至隔年4月梅雨季節來臨前，正是中南部乾燥季節，也是森林火災的好發期，農委會林務局請國人千萬嚴防火警。

近年受到全球暖化、氣候變遷影響，全球各地山林祝融頻傳，如美國加州、澳洲與巴西亞馬遜雨林等，野火災情險峻。根據104至108年間的統計資料，台灣每年平均發生43.8起森林火災，平均森林被害面積約31.66公頃，平均動員1200人次的救火人力及數百架次的直升機參與滅火工作。

林務局表示，台灣森林火災主要發生中南部山區及沿海的保安林，如台中大肚山、梨山、南投魚池及仁愛、嘉義阿里山、台南玉井、高雄旗山、六龜以及屏東恆春等，而其發生的最大宗原因是人為用火不慎，顯示多數森林火災是可避免的。

林務局表示，依據森林法第34條規定，森林區域及森林保護區內，除非經過許可，不得有引火行為，違反規定者，最高可處60萬元罰鍰；至於放火燒毀他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並須負民事賠償責任。

另外，為鼓勵民眾共同防範森林火災，舉發燒毀國、公有林者，經查獲犯罪行為人，將致贈舉發人每案10萬元以下破案獎金，若情節重大，得提高至100萬元；而最先通報森林火災發生者，則發給5000元以下獎金或獎狀。