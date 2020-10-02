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中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。
中秋連假氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。今天北部20至32度、中部21至34度、南部21至35度、東部19至33度。
他說，下周一至周四鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。
他說，最新歐洲及美國模式模擬顯示，下周後期西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，是否有靠近而影響台灣附近天氣的機率？有不確定性，尚待進一步觀察。
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