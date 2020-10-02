快訊

川普：我上次輕鬆獲勝，為何要接受改變辯論規則？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中秋連假氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，秋高氣爽。本報資料照片
中秋連假氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，秋高氣爽。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有小範圍短暫陣雨的機率；迎風面東半部大多為多雲時晴，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。

中秋連假氣溫逐日漸升；白天陽光下微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。今天北部20至32度、中部21至34度、南部21至35度、東部19至33度。

他說，下周一至周四鋒面掠過、東北風南下，北台轉雨降溫，天氣濕涼，花東亦有局部雨；中南部影響小，為多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。

他說，最新歐洲及美國模式模擬顯示，下周後期西北太平洋轉為有利熱帶擾動發展的環境，是否有靠近而影響台灣附近天氣的機率？有不確定性，尚待進一步觀察。

中秋連假氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，秋高氣爽。本報資料照片
中秋連假氣溫逐日漸升，白天陽光下微熱，秋高氣爽。本報資料照片

吳德榮 天氣動態

延伸閱讀

今明多雨轉涼 吳德榮：中秋連假好天氣

今晚另一東北風南下 吳德榮：中秋夜新竹以南適合賞月

中秋賞月中南部最適合 吳德榮分析4天連假天氣

中秋節天氣看這！吳德榮：賞月機率大增 中南部最佳

相關新聞

中秋連假秋高氣爽 吳德榮：下周一北部轉雨降溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風...

把握中秋連假好天氣！ 下周一起變天

中央氣象局說，今天輻射冷卻影響，北部及東北部清晨天氣較涼，白天起東北風減弱，氣溫稍回升；今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖...

翡翠水庫入不敷出 秋冬防疫用水怎麼辦？

過去4天鋒面通過，為北台灣帶來些許雨量，但一個月前水位跌破歷年均線的翡翠水庫不但並未解渴，水位反而還掉了2公尺多，已逼近拉警報的水位中限。接下來還有防疫用水需求，翡翠水庫管理局表示，今年6到9月集水區降雨量是史上第二少，已嚴控出水量，並做了最壞打算。

我國醫療資源城鄉差距大 88%偏鄉缺醫師、3鄉鎮零醫師

我國醫療資源分配不均，衛福部統計，全國醫師普遍集中在西部地區，原住民、離島與高偏遠地區高達87.5%鄉鎮區，醫師人數未達...

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

我國少子化問題嚴重，國家將邁入超高齡社會。但立法院預算中心發現，我國嬰兒與新生兒死亡率也名列世界先進國家前茅，讓人口老化...

又見藥品下架 世達再回收6款藥

又見藥品下架回收，世達藥廠九月初才有七款藥品因品質疑慮遭衛福部食藥署下架，被要求自主清查後，發現另有包括咳嗽、高血壓等六...

不是台鐵做的台鐵便當 搶攻站外市場

台鐵便當竟不是台鐵做的？全台首間台鐵便當概念店昨在新竹火車站啟用，推出鹹香、醬香、花香等限量款便當，相當吸睛，但三款台鐵...

我嬰兒死亡率偏高 城鄉差距嚴重

國家將邁入超高齡社會，但立法院預算中心發現，我國嬰兒與新生兒死亡率與全球經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）先進國家相比，名列...

兒童醫材長期缺貨 替代耗材昂貴

兒童身形瘦小，必須使用特殊規格的醫材和藥品，這些醫材和藥品用量少，取得不易且容易短缺，不但讓臨床醫師頭痛，也讓家長心急。...

10月2次月圓 藍月31日現身

今年各類月相看好看滿，繼超級月亮、流星雨、日環食，罕見天文現象「藍月」10月31日登場。台北市立天文館表示，「藍月」是指...

掌握六原則 不怕吃出月餅臉

佳節禮盒堆積如山，許多人陷入吃不完的月餅海。月餅的熱量高，吃下一顆雙黃廣式月餅相當吃下3碗飯，要跑步一小時以上才能消耗熱...

健康你我他／抗癌也要旅遊 展現活力的我

走在人生順遂的道路上，不小心跌了一跤，站起來後得到一個新身分─癌友。 但我依然在人生路上奔跑，享受每段風景，因為旅遊是我...

熱門新聞

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

台中市中秋連假頭一天 交流道及風景區交通順暢

一張圖看烤肉食材熱量排行 營養師：第1名的70%都是油！

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。