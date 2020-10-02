不斷更新／中秋連假第二天 北上南下建議這時間出發

過去4天鋒面通過，為北台灣帶來些許雨量，但一個月前水位跌破歷年均線的翡翠水庫不但並未解渴，水位反而還掉了2公尺多，已逼近拉警報的水位中限。接下來還有防疫用水需求，翡翠水庫管理局表示，今年6到9月集水區降雨量是史上第二少，已嚴控出水量，並做了最壞打算。

2020-10-02 04:15