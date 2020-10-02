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不斷更新／中秋連假第二天 北上南下建議這時間出發
（06:30更新）
今天是中秋節連續假期第2天，國3新台五路-南港南向路段，一度出現紅色警示，時速只有37公里。上午6時國5南下回堵長度：國3(汐止)往國5南入1.5公里、國3(木柵)往國5南入2公里。今晨有零星車禍，上午5時56分，國3南向111.3公里，1輛槽車撞護欄事故占內中車道，無回堵。上午6時16分，國1南向南屯入口，2小貨1大貨追撞事故占匝道內側。
今天上午6時29分中部地區，國1南下182公里處，發生2輛大貨車事故，目前封閉匝道處理中，警方建議用路人先改道行駛，避免壅塞。
高速公路局預估今天國道交通量為119百萬車公里，為平日年平均(87百萬車公里)的1.4倍，其中南向交通量可達60百萬車公里，亦為平日年平均的1.4倍左右。
高公局預判今天壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰及國5南向南港系統-坪林等路段；下午則為國5北向宜蘭-坪林及南向南港系統-坪林等路段。建議南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發。
今天國道交通疏導措施包括：6-12時國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
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