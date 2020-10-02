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把握中秋連假好天氣！ 下周一起變天
中央氣象局說，今天輻射冷卻影響，北部及東北部清晨天氣較涼，白天起東北風減弱，氣溫稍回升；今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；今天早晚高屏沿海地區亦有零星短暫陣雨；今、明兩天西半部日夜溫差大。
周六、日東北風減弱，氣溫稍回升，氣象局說，整體環境吹偏東風，各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局說，下周一東北風增強，下周二至下周四東北風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；5日至8日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲至晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
9日至11日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。
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