我國醫療資源城鄉差距大 88%偏鄉缺醫師、3鄉鎮零醫師

我國醫療資源分配不均，衛福部統計，全國醫師普遍集中在西部地區，原住民、離島與高偏遠地區高達87.5%鄉鎮區，醫師人數未達世界衛生組織（WHO）標準，有3鄉鎮更一個醫師都沒有，預算中心要求衛福部改善偏鄉醫療可近性。

中華民國醫師公會全國聯合會9月初公布，至2018年底為止，全國共有西醫醫療機構1萬2028家，其中包含1萬餘家診所。

但原住民地區中，僅花蓮縣花蓮市、新城鎮、壽豐鄉、豐濱鄉、玉里鄉，以及台東縣台東市、關山鎮、成功鎮等八鄉鎮市有醫院，其餘47鄉鎮僅有診所。

離島18鄉鎮有5家醫院與97家診所，約半數集中澎湖馬公市，澎湖七美鄉與金門烏坵鄉無醫療機構。高偏遠地區63鄉鎮僅8家（位於竹東鎮、恆春鎮、枋寮鄉）醫院、264家診所或衛生所，台南龍崎區與嘉義大埔鄉無醫療機構。

進一步看急救責任醫院分布，至今年4月底止，連江、金門、澎湖與南投等4縣市至今無重度級急救責任醫院，整個東部地區也僅三家。至6月底止，全國50個次醫療區域，也有竹東鎮、恆春鎮與花東等7區無中度級急救責任醫院。

即便衛福部2019年投入35.1億餘元推動醫療促進與改善計畫，要提升在地醫療與急重症醫療量能，但預算中心發現，對全民健保醫療資源不足地區巡迴服務，西醫、中醫與牙醫仍各有1、49與17個鄉鎮未被照顧到。

除醫療院所外，國內醫師分布也有極大城鄉差距。預算中心表示，至今年1月底止，全國每萬人口醫師數達21.06人，超過WHO每萬人口應至少有10位醫師醫療基本需求標準，但台北市每萬人口有41.21位醫師，金門縣每萬人口卻僅6.56個醫師。

進一步分析，目前全國含原住民、離島與高偏遠地區總計136個鄉鎮市區，共有119個，占總數87.5%的鄉鎮，每萬人口不足10位醫師基本要求，嘉義縣大埔鄉、金門縣烏坵鄉與連江縣東引鄉等3鄉更一個醫師都沒有

新北市坪林區、石碇區、台中市大安區、台南市龍崎區、高雄市田寮區、桃源區、新竹縣峨眉鄉、苗栗縣三灣鄉、台東縣海端鄉與延平鄉等10鄉鎮區，也僅有1位醫師。預算中心批評，部分鄉鎮醫師人力也有惡化趨勢，城鄉落差問題待改善。