少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

我國少子化問題嚴重，國家將邁入超高齡社會。但立法院預算中心發現，我國嬰兒與新生兒死亡率也名列世界先進國家前茅，讓人口老化與少子化問題更雪上加霜，要求衛福部改善、強化兒童醫療照護網絡問題。

根據內政部統計，我國2019年全年共出生17萬7767個新生兒，再較前一年減少3834人，創下歷年次低紀錄，僅次於2010年全年出生16萬6886個新生兒略多，少子化問題嚴重。

但立院預算中心調查指出，我國少子化問題嚴重，但新生兒（嬰兒出生未滿28天）與嬰兒（未滿一歲）死亡率與全球經濟合作暨發展組織（OECD）36個先進國家相比，也是名列前茅，顯見我國兒童醫療照顧品質仍有提升空間。

立院預算中心舉例，我國2017年嬰兒死亡率達千分之4，新生兒死亡率也有千分之2.5，與OECD的36個會員國相較，分別排在第28位與22位，成績名列中後段班。

預算中心表示，嬰兒死亡率是衡量一國兒童健康水準指標，但我國嬰兒死亡率，從2016年至2019年分別為千分之3.9、4、4.2與3.8，平均值均在千分之4左右，嬰兒健康水準問題多年來並無明顯改善。

此外，預算中心也發現，我國新生兒與嬰兒死亡率竟然還存在城鄉差距，其中花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市與新北市等五縣市，自2016年至2019年，連續4年嬰兒死亡率高於全國平均數。

就2018至2019兩年平均統計來看，嬰兒死亡率以花蓮縣、台東縣與屏東縣為前三高，死亡率更飆高到千分之5.9至千分之7.9間，死亡率最低的為金門縣的千分之1.6，全國嬰兒死亡率最高與最低縣市，差距達4.87倍。

至於新生兒死亡率，2018至2019兩年平均最高的一樣為花蓮縣，其次則為澎湖縣與屏東縣，死亡率介於千分之3.8至千分之6.6之間，死亡率最低的則為彰化縣的千分之1.2，死亡率最高與最低縣市差距達5.44倍。

進一步分析，2018至2019兩年平均嬰兒死亡率高於千分之20的鄉鎮共有4個，包含新北市坪林區、台東縣池上鄉、澎湖縣望安鄉、台東縣蘭嶼鄉與花蓮縣鳳林鄉，均屬偏鄉地區，顯見我國嬰兒死亡率存有城鄉落差。