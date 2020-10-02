少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
我國2019年全年共出生17萬7767個新生兒，少子化問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
我國2019年全年共出生17萬7767個新生兒，少子化問題嚴重。圖／聯合報系資料照片

我國少子化問題嚴重，國家將邁入超高齡社會。但立法院預算中心發現，我國嬰兒新生兒死亡率也名列世界先進國家前茅，讓人口老化與少子化問題更雪上加霜，要求衛福部改善、強化兒童醫療照護網絡問題。

根據內政部統計，我國2019年全年共出生17萬7767個新生兒，再較前一年減少3834人，創下歷年次低紀錄，僅次於2010年全年出生16萬6886個新生兒略多，少子化問題嚴重。

但立院預算中心調查指出，我國少子化問題嚴重，但新生兒（嬰兒出生未滿28天）與嬰兒（未滿一歲）死亡率與全球經濟合作暨發展組織（OECD）36個先進國家相比，也是名列前茅，顯見我國兒童醫療照顧品質仍有提升空間。

立院預算中心舉例，我國2017年嬰兒死亡率達千分之4，新生兒死亡率也有千分之2.5，與OECD的36個會員國相較，分別排在第28位與22位，成績名列中後段班。

預算中心表示，嬰兒死亡率是衡量一國兒童健康水準指標，但我國嬰兒死亡率，從2016年至2019年分別為千分之3.9、4、4.2與3.8，平均值均在千分之4左右，嬰兒健康水準問題多年來並無明顯改善。

此外，預算中心也發現，我國新生兒與嬰兒死亡率竟然還存在城鄉差距，其中花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市與新北市等五縣市，自2016年至2019年，連續4年嬰兒死亡率高於全國平均數。

就2018至2019兩年平均統計來看，嬰兒死亡率以花蓮縣、台東縣與屏東縣為前三高，死亡率更飆高到千分之5.9至千分之7.9間，死亡率最低的為金門縣的千分之1.6，全國嬰兒死亡率最高與最低縣市，差距達4.87倍。

至於新生兒死亡率，2018至2019兩年平均最高的一樣為花蓮縣，其次則為澎湖縣與屏東縣，死亡率介於千分之3.8至千分之6.6之間，死亡率最低的則為彰化縣的千分之1.2，死亡率最高與最低縣市差距達5.44倍。

進一步分析，2018至2019兩年平均嬰兒死亡率高於千分之20的鄉鎮共有4個，包含新北市坪林區、台東縣池上鄉、澎湖縣望安鄉、台東縣蘭嶼鄉與花蓮縣鳳林鄉，均屬偏鄉地區，顯見我國嬰兒死亡率存有城鄉落差。

死亡率 嬰兒 新生兒

延伸閱讀

獨／兒醫藥材調度平台 石崇良：預計國慶日後上線

為台26線貫通工程埋心結 「雙東首長友好會」邁入共好

屏東縣托育資源行動服務車 突破地域限制走入偏鄉

「雄愛讀冊」嬰幼兒閱讀書盒 原創繪本帶寶寶認識高雄

相關新聞

獨／成立九個月 兒醫：兒童醫材調度平台似乎未見作為

本報去年報導台灣兒童醫藥材缺乏，兒科醫師與相關醫學會呼籲政府協助。衛福部醫事司去年十一月公開徵求108至109年度「兒童...

獨／兒醫藥材調度平台 石崇良：預計國慶日後上線

對於兒科醫師反應，兒童困難取得醫藥材計畫調度平台未上線一事。衛福部次長石崇良表示，該平台已建立，目前處於測試階段尚未開放...

我國醫療資源城鄉差距大 88%偏鄉缺醫師、3鄉鎮零醫師

我國醫療資源分配不均，衛福部統計，全國醫師普遍集中在西部地區，原住民、離島與高偏遠地區高達87.5%鄉鎮區，醫師人數未達...

少子化問題雪上加霜 我國嬰兒死亡率在世界也名列前茅

我國少子化問題嚴重，國家將邁入超高齡社會。但立法院預算中心發現，我國嬰兒與新生兒死亡率也名列世界先進國家前茅，讓人口老化...

名醫女兒說爸爸體力勝過大學同學 王明鉅透露練肌秘訣

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅最近腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，原來他為了控糖展開負重運動，體重目標達到了，現在重點是增肌，...

「聲音照相」設備將公開示範 拚十月底前上路抓噪音車

汽機車呼嘯而過噪音引發民怨，環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照，直接開罰18...

次世代基因定序爭取治療時間 卻面臨生命與金錢拔河

癌症病患尋求標靶治療，必須有基因檢測佐證，次世代基因定序（NGS）成為眾所期待的檢測方式。NGS具有三大優勢，用極少的檢...

從少見癌症日 揭開癌細胞基因秘密的打怪冒險之旅

人類將「疾病」分類，又將疾病中的「癌症」依據部位又再分類。在20世紀，對癌症的觀念有了極大的翻轉，過去醫界不甚明白，同樣...

【健康來得及7】間歇式斷食健康瘦？最新研究：效果差還可能流失肌肉

間歇性斷食是近幾年流行的減重辦法，但一項新研究發現，此法的減重效果極小，且有一項可能的害處：流失肌肉...

【今日精摘】又見黑熊中「山豬吊」受傷／連假首日國道午後恐塞

台中市曾姓果農今天上午到甜柿園工作時，發現一隻臺灣黑熊遭俗稱「山豬吊」的陷阱纏住左前肢受困，警方獲報後聯繫相關單位及屏科大「黑熊媽媽」黃美秀教授...

「美乃滋」誤聽「沒奶汁」...產婦育嬰壓力大 醫籲尊重選擇

日本女星竹內結子疑因產後憂鬱症結束生命震驚各界，讓不少媽媽回憶起生產後那段育兒血淚史。本名劉宗瑀的網紅醫師「小劉醫師」也有感而發，在臉書重貼自己寫的「為母則弱」一文，透露身為乳房外科醫師，也曾經歷產後憂鬱，並指衛福部長年推動母嬰同室政策，也是壓力來源。

又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增2例、已累計25人

新北三峽區的登革熱群聚再擴大。衛福部疾病管制署傍晚公布新北市三峽區新增2例本土登革熱確診個案，分別為中正里50多歲男性及...

熱門新聞

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

台中市中秋連假頭一天 交流道及風景區交通順暢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。