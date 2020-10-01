新北三峽登革熱 再傳2確診案例

新北三峽區五寮里傳出登革熱疫情，新北衛生局今指出，新增2例本土登革熱病例，曾有五寮筍園區域活動史，研判感染與該區域有關，目前都已康復，相關接觸者無症狀，本起群聚累計25人。

新北衛生局說，2例分別為中正里50歲男、礁溪里65歲女，分別於9月27日、29日出現發燒、頭痛、關節痛／骨頭痛，及肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，皆已康復。

衛生局說，已完成個案住家戶內外孳生源清噴消及衛教，將安排住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，並進行擴大疫調、採檢與健康監測，同時加強五寮里社區環境孳生源清除與預防性噴消，以及衛教宣導。

新北市副市長謝政達今也前往五寮社區視查防治情形，有120名清潔隊員進入五寮社區及筍園進行環境大清理，同時包覆竹子橫切斷面，避免成孳生源。謝政達說，五寮派出所會加強巡邏，若有民眾擅闖管制區域，將開罰6萬至30萬元。