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獨／成立九個月 兒醫：兒童醫材調度平台似乎未見作為

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台大醫院小兒心臟科主治醫師王主科表示，據他了解該計畫中心雖成立，今年也曾召開過委員會，但可能因新冠肺炎影響延宕，至今未感受到調度平台啟用，而目前台大兒童醫材仍有缺。報系資料照片
台大醫院小兒心臟科主治醫師王主科表示，據他了解該計畫中心雖成立，今年也曾召開過委員會，但可能因新冠肺炎影響延宕，至今未感受到調度平台啟用，而目前台大兒童醫材仍有缺。報系資料照片

本報去年報導台灣兒童醫藥材缺乏，兒科醫師與相關醫學會呼籲政府協助。衛福部醫事司去年十一月公開徵求108至109年度「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心計畫」，今年一月由中國醫藥大學附設兒童醫院得標，預計成立兒童用藥通報調度平台，但9個月過去了，臨床醫師反應該計畫進度緩慢。

兒科醫師表示，兒童醫材與藥物缺乏的情形仍存在，該調度平台似乎因今年新冠疫情關係，未見正式上線運作；但台灣疫情已趨緩，希望平台能如傳聞般在十月正式上線。

兒童心臟病基金會執行長、台大醫院小兒心臟科主治醫師王主科表示，據他了解，該計畫中心雖成立，今年也曾召開過委員會，但可能因新冠肺炎影響延宕，至今未感受到調度平台啟用。以台大所缺的兒童醫材來說，目前仍缺兒童心血管手術中，有一種用來阻斷多餘血管所需的螺旋線圈（Coil），此為非常基礎的材料，目前僅能用類似品來替代，希望能早日解決。

另外，小兒用的肺動脈支架目前也缺，王主科說，雖已跟食藥署反應，但回覆表示因換代理商故暫時缺貨，但缺了一年也太久。所幸近期多一款兒童適用的白金支架可暫時替代、並通過健保給付，但僅限於主動脈使用，用在肺動脈就得自費，這組醫材近十五萬元，但至少有貨可供。

台灣新生兒科醫學會理事長、馬偕醫院小兒部資深主治醫師許瓊心表示，兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心成立初衷，是為了幫助早產兒和嬰幼兒取得更好的醫療資源，提高治療效益。

因市場過小，部分早產兒的藥物和醫材上市，但廠商不願意送健保申請藥證；或部分藥品、醫材不接受健保核價，僅提供自費。若這些藥品和醫材使用可幫助早產兒降低侵入性治療風險，她期待調度中心發揮協助與溝通的功能。

據她瞭解，該調度平台以藥品為主要規畫，醫材似乎尚未列入管理調控。以馬偕來說，臨床早產兒使用最迫切的，是嬰幼兒全靜脈營養維他命注射劑，現況以成人藥品換算劑量，提供早產兒和嬰幼兒，長遠來看並非最佳方式。許瓊心期許，雖平台建置中，如能一步接一步往前走並早日運作，對台灣珍貴的新生兒會有很大幫助。

馬偕醫院小兒部資深主治醫師許瓊心表示，以前有部分廠商藥品、醫材不接受健保核價，僅提供自費，她期待調度中心能發揮協助與溝通的功能。報系資料照片
馬偕醫院小兒部資深主治醫師許瓊心表示，以前有部分廠商藥品、醫材不接受健保核價，僅提供自費，她期待調度中心能發揮協助與溝通的功能。報系資料照片

醫材 衛福部 中國醫藥大學 新生兒

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