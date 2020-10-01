獨／兒醫藥材調度平台 石崇良：預計國慶日後上線

對於兒科醫師反應，兒童困難取得醫藥材計畫調度平台未上線一事。衛福部次長石崇良表示，該平台已建立，目前處於測試階段尚未開放，預計十月國慶日連續假期後正式上線。

兒童醫藥材仍缺，石崇良說，兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材調度中心已成立委員會，並向相關醫學會、各醫院聯繫，調查兒醫藥材需求。

石崇良說，中國附醫兒童醫院今年承辦該計畫，因無前例、籌備過程需花時間，但已陸續往三大面向進行。一是成立兒童困難取得用藥諮詢委員會並召開會議，與新生兒、兒科醫學會等相關學會與醫院討論，哪些兒童藥品、醫材應作為優先品項，並經委員會審查後列入困難清單，目前約六十種，大部分是醫材、藥品較少。

二是調查需求，已請各醫院統計兒童醫藥材所缺數量回報後，由中國兒醫統一採購與配送。第三，則是建立兒童醫藥材通報調度平台。

石崇良說，未來平台上線後各醫院可線上填寫通報，以利數量統計與醫藥材調度。該網路平台已建立，現中國兒醫仍在系統測試中，預計國慶連假後正式上線，衛福部將進一步說明，相信未來對新生兒與兒童醫藥材調度分配會更有幫助。