名醫女兒說爸爸體力勝過大學同學 王明鉅透露練肌秘訣

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅最近腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，原來他為了控糖展開負重運動，體重目標達到了，現在重點是增肌，以下是他分享控糖增肌的秘訣：

我有代謝症候群其實已經好幾年，過去七年血糖也是紅字。我不喝含糖飲，甜食都只吃一口，去年健檢血糖、膽固醇和三酸甘油脂還都超標， 醫師建議我還要更控制飲食、多運動。我心想，該怎麼用最無痛的方式讓運動融入生活？我決定參考一本日本醫師的著作，就全天候在兩邊腳踝綁沙包，從0.5公斤開始，只有睡覺洗澡和慢跑的時候會拿下來。

在我這個年紀，運動最重要的原則就是「避免受傷」，所以我把運動進程放慢，走路已經忘記有綁腿，才加一點點重量。從0.5公斤到現在2公斤，總共花了七個多月，腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，我也不介意分享妙方，還有臉友寫感謝信來，說他用這方法也瘦了很多。周末兩天我還會進行兩次負重走路，一次一小時，用散步的速度走，但背包加上手腳沙包總共13公斤。

三個多月前，我開始加入晨跑，每天六點去中正紀念堂跑兩圈，40分鐘內跑完5公里。我已經知道，只要撐過前五分鐘撞牆期，就會越跑越順，所以這三個月風雨無阻，只有兩、三天因工作時間太早而沒跑。跑完回家洗澡後上班，身體代謝變好，會繼續冒汗到八點半，為了這個小困擾，我特別把內衣都換成排汗衫。

我會注意選擇升糖指數較低的全穀類，因為我有乳糖不耐症，喝的蛋白質來源以豆漿為主，有時候會加一點我女兒為健身買的高蛋白粉，其他飲食就是盡量正常、營養均衡，沒有特別的限制。我發現這半年因為疫情，應酬聚餐大減，飲食控制特別輕鬆，加上有運動，偶爾吃一點甜食，也沒有心理負擔。

我曾經體重高達78公斤，糖化血色素超過7，經過這半年多努力，上個月健檢發現體重已回到國一擔任籃球隊隊長時的63.8公斤，糖化血色素降到5.8是十年來最低。我認為健康管理的首要原則就是要「方便」，最有威力的因素就是「耐心」和「時間」，所以運動一定要就近、融入生活、就近，讓自己找不到藉口、養成習慣，持之以恆的做下去，一定會看到效果。

體重目標達到了，現在我的重點是增肌、預防肌少症。我在家裡買了兩個三公斤啞鈴、裝了一支門上單槓，不時上網搜尋影片，跟著做重量訓練。三年前我曾經去中正運動中心請教練上了20堂課，所以基本原則觀念我知道，其中一個最重要的就是「循序漸進、避免受傷」，加上我不是要練很粗，所以絕不勉強自己，以低重量、高次數為訓練原則。

因為腿上各一個兩公斤沙包，我在辦公室批公文的時候，想到就把腿平舉起來，鍛鍊腹肌；在家裡看到啞鈴、單槓就去做個幾組運動。這段時間下來體力進步顯著，得到一個意外的收穫，就是以前一下都做不到的引體向上，現在可以輕鬆拉個十下。我今年五十九歲了，讀大學的女兒看到我可以做引體向上，都說我比她班上男同學還強。

說來說去，其實就是決心啦。畢竟我只有兩個女兒，年紀越大，我認為最重要的就是要照顧好自己，不要增加女兒的負擔，這是我最重要的初衷。

●王明鉅小檔案

現職：台大癌醫中心醫院副院長、台大醫院麻醉部主任 年齡：59歲 出生地：南投草屯牛屎崎 學歷：台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士 專長：心臟手術麻醉、醫院管理 興趣：閱讀、處理困難的事、運動 經歷：台大醫院竹東分院院長、台大醫院副院長