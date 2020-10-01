快訊

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

共機中秋也來轉 運八反潛機今單機進入我西南空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名醫女兒說爸爸體力勝過大學同學 王明鉅透露練肌秘訣

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台大癌醫副院長王明鉅示範，腿綁沙袋可訓練肌力。 記者許正宏／攝影
台大癌醫副院長王明鉅示範，腿綁沙袋可訓練肌力。 記者許正宏／攝影

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅最近腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，原來他為了控糖展開負重運動，體重目標達到了，現在重點是增肌，以下是他分享控糖增肌的秘訣：

我有代謝症候群其實已經好幾年，過去七年血糖也是紅字。我不喝含糖飲，甜食都只吃一口，去年健檢血糖、膽固醇和三酸甘油脂還都超標， 醫師建議我還要更控制飲食、多運動。我心想，該怎麼用最無痛的方式讓運動融入生活？我決定參考一本日本醫師的著作，就全天候在兩邊腳踝綁沙包，從0.5公斤開始，只有睡覺洗澡和慢跑的時候會拿下來。

在我這個年紀，運動最重要的原則就是「避免受傷」，所以我把運動進程放慢，走路已經忘記有綁腿，才加一點點重量。從0.5公斤到現在2公斤，總共花了七個多月，腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，我也不介意分享妙方，還有臉友寫感謝信來，說他用這方法也瘦了很多。周末兩天我還會進行兩次負重走路，一次一小時，用散步的速度走，但背包加上手腳沙包總共13公斤。

三個多月前，我開始加入晨跑，每天六點去中正紀念堂跑兩圈，40分鐘內跑完5公里。我已經知道，只要撐過前五分鐘撞牆期，就會越跑越順，所以這三個月風雨無阻，只有兩、三天因工作時間太早而沒跑。跑完回家洗澡後上班，身體代謝變好，會繼續冒汗到八點半，為了這個小困擾，我特別把內衣都換成排汗衫。

我會注意選擇升糖指數較低的全穀類，因為我有乳糖不耐症，喝的蛋白質來源以豆漿為主，有時候會加一點我女兒為健身買的高蛋白粉，其他飲食就是盡量正常、營養均衡，沒有特別的限制。我發現這半年因為疫情，應酬聚餐大減，飲食控制特別輕鬆，加上有運動，偶爾吃一點甜食，也沒有心理負擔。

我曾經體重高達78公斤，糖化血色素超過7，經過這半年多努力，上個月健檢發現體重已回到國一擔任籃球隊隊長時的63.8公斤，糖化血色素降到5.8是十年來最低。我認為健康管理的首要原則就是要「方便」，最有威力的因素就是「耐心」和「時間」，所以運動一定要就近、融入生活、就近，讓自己找不到藉口、養成習慣，持之以恆的做下去，一定會看到效果。

體重目標達到了，現在我的重點是增肌、預防肌少症。我在家裡買了兩個三公斤啞鈴、裝了一支門上單槓，不時上網搜尋影片，跟著做重量訓練。三年前我曾經去中正運動中心請教練上了20堂課，所以基本原則觀念我知道，其中一個最重要的就是「循序漸進、避免受傷」，加上我不是要練很粗，所以絕不勉強自己，以低重量、高次數為訓練原則。

因為腿上各一個兩公斤沙包，我在辦公室批公文的時候，想到就把腿平舉起來，鍛鍊腹肌；在家裡看到啞鈴、單槓就去做個幾組運動。這段時間下來體力進步顯著，得到一個意外的收穫，就是以前一下都做不到的引體向上，現在可以輕鬆拉個十下。我今年五十九歲了，讀大學的女兒看到我可以做引體向上，都說我比她班上男同學還強。

說來說去，其實就是決心啦。畢竟我只有兩個女兒，年紀越大，我認為最重要的就是要照顧好自己，不要增加女兒的負擔，這是我最重要的初衷。

●王明鉅小檔案

現職：台大癌醫中心醫院副院長、台大醫院麻醉部主任

年齡：59歲

出生地：南投草屯牛屎崎

學歷：台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士

專長：心臟手術麻醉、醫院管理

興趣：閱讀、處理困難的事、運動

經歷：台大醫院竹東分院院長、台大醫院副院長

台大癌醫副院長王明鉅。記者許正宏／攝影
台大癌醫副院長王明鉅。記者許正宏／攝影
台大癌醫副院長王明鉅示範，腿綁沙袋隨時都可訓練肌力。記者許正宏／攝影
台大癌醫副院長王明鉅示範，腿綁沙袋隨時都可訓練肌力。記者許正宏／攝影

王明鉅 健康管理 健身

相關新聞

名醫女兒說爸爸體力勝過大學同學 王明鉅透露練肌秘訣

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅最近腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，原來他為了控糖展開負重運動，體重目標達到了，現在重點是增肌，...

「聲音照相」設備將公開示範 拚十月底前上路抓噪音車

汽機車呼嘯而過噪音引發民怨，環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照，直接開罰18...

次世代基因定序爭取治療時間 卻面臨生命與金錢拔河

癌症病患尋求標靶治療，必須有基因檢測佐證，次世代基因定序（NGS）成為眾所期待的檢測方式。NGS具有三大優勢，用極少的檢...

從少見癌症日 揭開癌細胞基因秘密的打怪冒險之旅

人類將「疾病」分類，又將疾病中的「癌症」依據部位又再分類。在20世紀，對癌症的觀念有了極大的翻轉，過去醫界不甚明白，同樣...

【健康來得及7】間歇式斷食健康瘦？最新研究：效果差還可能流失肌肉

間歇性斷食是近幾年流行的減重辦法，但一項新研究發現，此法的減重效果極小，且有一項可能的害處：流失肌肉...

【今日精摘】又見黑熊中「山豬吊」受傷／連假首日國道午後恐塞

台中市曾姓果農今天上午到甜柿園工作時，發現一隻臺灣黑熊遭俗稱「山豬吊」的陷阱纏住左前肢受困，警方獲報後聯繫相關單位及屏科大「黑熊媽媽」黃美秀教授...

「美乃滋」誤聽「沒奶汁」...產婦育嬰壓力大 醫籲尊重選擇

日本女星竹內結子疑因產後憂鬱症結束生命震驚各界，讓不少媽媽回憶起生產後那段育兒血淚史。本名劉宗瑀的網紅醫師「小劉醫師」也有感而發，在臉書重貼自己寫的「為母則弱」一文，透露身為乳房外科醫師，也曾經歷產後憂鬱，並指衛福部長年推動母嬰同室政策，也是壓力來源。

又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增2例、已累計25人

新北三峽區的登革熱群聚再擴大。衛福部疾病管制署傍晚公布新北市三峽區新增2例本土登革熱確診個案，分別為中正里50多歲男性及...

名導對決 黑馬輩出！金馬57入圍名單觀察

第57屆金馬獎總報名件數465部（劇情長片82部、動畫長片3部、紀錄片102部、劇情短片216部、動畫短片62部），總量比起去年少了123件。主要落差來自劇情短片（減少137部）。

蒜頭漲價竟是今年少進口1.5公噸 輔導轉運第三國清理

國內近期因大蒜下種，造成蒜頭價格大幅上漲，加上進口蒜頭無法通通國內檢疫規定，農糧署作業生產組指出，檢視最近3年的蒜頭進口...

做好爬山高度及體能適應 玉管處統計近年急性高山病多

玉山塔塔加鹿林山區再發生山友高山不適，體力不繼求救的事故，雖凌晨獲救安全下山，但玉山國家公園統計，民眾前往玉山附近山區發...

一個月內兩波下架 世達再回收六款藥

世達藥廠九月初才有7款藥品因有品質疑慮遭衛福部食藥署下架，被要求自主清查後，發現另有6款藥品，包括咳嗽、高血壓等用藥，因...

熱門新聞

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。