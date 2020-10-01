快訊

繼歐陽娜娜後 賴冠霖今晚登央視：我在中國台灣等你！

共機中秋也來轉 運八反潛機今單機進入我西南空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「聲音照相」設備將公開示範 拚十月底前上路抓噪音車

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照。記者高宇震／翻攝
環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照。記者高宇震／翻攝

汽機車呼嘯而過噪音引發民怨，環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照，直接開罰1800元至3600元，消息一出爭議不斷，許多車主批評照相設備若不夠精確可能錯罰。為平息外界疑慮，環保署表示，近期將公開實地測試以昭公信，希望力拚十月底前公告上路。

全台噪音車輛檢舉案件高達七成集中六都，雙北、台中最嚴重，環保署八月預告修正機動車輛噪音管制標準，授權地方政府以「聲音照相」等科學儀器揪出噪音車；車道速限50公里以下路段，車輛分貝不得超過86，速限50至70公里路段，分貝不得超過90。

現行區間測速屢屢「失準」、「錯抓」，多數車主對科技執法沒信心，「聲音照相」草案預告後引發強烈反彈，機車騎士反應最大。有騎士批評，當路段施工或下大雨，拍照儀器量測可能不凖，且儀器通常設在靠近民宅的路旁，但汽車都開內車道，機車騎外車道易被偵測聲音，相對不公平。

機車改裝業者擔心，若車主合法改管被抓噪音，可能登門抗議要求退費，或影響未來改管意願，波及業者生意。

環保署表示，聲音照相「抓吵不抓改」，合法改裝、分貝沒超標的車主可放心，且儀器設備須經第三方認證並定期校正，拍攝過程也會排除背景噪音，避免錯判噪音源。裝設位置由地方政府決定，為避免民宅受噪音困擾，通常會設在路側，但後續執行若有問題也願意再檢討。

環保署說，目前正在進行法制作業，希望十月底前順利上路，車主擔心儀器不夠公正客觀，近期將公開示範檢測方法，平息外界疑慮。

噪音 環保署 測速

延伸閱讀

改裝車擾民，科技執法抓噪音　新北已告發315輛

相關新聞

名醫女兒說爸爸體力勝過大學同學 王明鉅透露練肌秘訣

台大癌醫中心醫院副院長王明鉅最近腳踝鼓鼓的一圈，常引人詢問，原來他為了控糖展開負重運動，體重目標達到了，現在重點是增肌，...

「聲音照相」設備將公開示範 拚十月底前上路抓噪音車

汽機車呼嘯而過噪音引發民怨，環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照，直接開罰18...

次世代基因定序爭取治療時間 卻面臨生命與金錢拔河

癌症病患尋求標靶治療，必須有基因檢測佐證，次世代基因定序（NGS）成為眾所期待的檢測方式。NGS具有三大優勢，用極少的檢...

從少見癌症日 揭開癌細胞基因秘密的打怪冒險之旅

人類將「疾病」分類，又將疾病中的「癌症」依據部位又再分類。在20世紀，對癌症的觀念有了極大的翻轉，過去醫界不甚明白，同樣...

【健康來得及7】間歇式斷食健康瘦？最新研究：效果差還可能流失肌肉

間歇性斷食是近幾年流行的減重辦法，但一項新研究發現，此法的減重效果極小，且有一項可能的害處：流失肌肉...

【今日精摘】又見黑熊中「山豬吊」受傷／連假首日國道午後恐塞

台中市曾姓果農今天上午到甜柿園工作時，發現一隻臺灣黑熊遭俗稱「山豬吊」的陷阱纏住左前肢受困，警方獲報後聯繫相關單位及屏科大「黑熊媽媽」黃美秀教授...

「美乃滋」誤聽「沒奶汁」...產婦育嬰壓力大 醫籲尊重選擇

日本女星竹內結子疑因產後憂鬱症結束生命震驚各界，讓不少媽媽回憶起生產後那段育兒血淚史。本名劉宗瑀的網紅醫師「小劉醫師」也有感而發，在臉書重貼自己寫的「為母則弱」一文，透露身為乳房外科醫師，也曾經歷產後憂鬱，並指衛福部長年推動母嬰同室政策，也是壓力來源。

又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增2例、已累計25人

新北三峽區的登革熱群聚再擴大。衛福部疾病管制署傍晚公布新北市三峽區新增2例本土登革熱確診個案，分別為中正里50多歲男性及...

名導對決 黑馬輩出！金馬57入圍名單觀察

第57屆金馬獎總報名件數465部（劇情長片82部、動畫長片3部、紀錄片102部、劇情短片216部、動畫短片62部），總量比起去年少了123件。主要落差來自劇情短片（減少137部）。

蒜頭漲價竟是今年少進口1.5公噸 輔導轉運第三國清理

國內近期因大蒜下種，造成蒜頭價格大幅上漲，加上進口蒜頭無法通通國內檢疫規定，農糧署作業生產組指出，檢視最近3年的蒜頭進口...

做好爬山高度及體能適應 玉管處統計近年急性高山病多

玉山塔塔加鹿林山區再發生山友高山不適，體力不繼求救的事故，雖凌晨獲救安全下山，但玉山國家公園統計，民眾前往玉山附近山區發...

一個月內兩波下架 世達再回收六款藥

世達藥廠九月初才有7款藥品因有品質疑慮遭衛福部食藥署下架，被要求自主清查後，發現另有6款藥品，包括咳嗽、高血壓等用藥，因...

熱門新聞

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

超壯觀！桃園中壢萬人封街烤肉 連帳篷都上陣

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。