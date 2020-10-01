「聲音照相」設備將公開示範 拚十月底前上路抓噪音車

汽機車呼嘯而過噪音引發民怨，環保署將參考測速照相推動「聲音照相」科技執法，行駛中的汽機車噪音超標會自動拍照，直接開罰1800元至3600元，消息一出爭議不斷，許多車主批評照相設備若不夠精確可能錯罰。為平息外界疑慮，環保署表示，近期將公開實地測試以昭公信，希望力拚十月底前公告上路。

全台噪音車輛檢舉案件高達七成集中六都，雙北、台中最嚴重，環保署八月預告修正機動車輛噪音管制標準，授權地方政府以「聲音照相」等科學儀器揪出噪音車；車道速限50公里以下路段，車輛分貝不得超過86，速限50至70公里路段，分貝不得超過90。

現行區間測速屢屢「失準」、「錯抓」，多數車主對科技執法沒信心，「聲音照相」草案預告後引發強烈反彈，機車騎士反應最大。有騎士批評，當路段施工或下大雨，拍照儀器量測可能不凖，且儀器通常設在靠近民宅的路旁，但汽車都開內車道，機車騎外車道易被偵測聲音，相對不公平。

機車改裝業者擔心，若車主合法改管被抓噪音，可能登門抗議要求退費，或影響未來改管意願，波及業者生意。

環保署表示，聲音照相「抓吵不抓改」，合法改裝、分貝沒超標的車主可放心，且儀器設備須經第三方認證並定期校正，拍攝過程也會排除背景噪音，避免錯判噪音源。裝設位置由地方政府決定，為避免民宅受噪音困擾，通常會設在路側，但後續執行若有問題也願意再檢討。

環保署說，目前正在進行法制作業，希望十月底前順利上路，車主擔心儀器不夠公正客觀，近期將公開示範檢測方法，平息外界疑慮。