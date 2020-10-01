次世代基因定序爭取治療時間 卻面臨生命與金錢拔河

癌症病患尋求標靶治療，必須有基因檢測佐證，次世代基因定序（NGS）成為眾所期待的檢測方式。NGS具有三大優勢，用極少的檢體，檢測多個癌症基因變異；所需時間短，可以幫病患爭取治療時間；也可以進行較複雜的基因變異分析。但檢測費用驚人，坊間收費可能達十萬元，讓生命與金錢拔河。

一個癌症需要的檢測基因通常超過一個，傳統基因檢測曠日費時，珍貴的檢體也會耗損，癌末病患更往往等不了那麼久，奇美醫院病理中心部長、國衛院癌症研究所研究員李健逢指出，NGS可以一次檢測數百個基因，提升時效、節省檢體。

近期PARP抑制劑問世，在治療BRCA1/2突變的乳癌病患特別有效，李健逢說，BRCA1/2基因非常龐大且缺乏突變的熱點，導致在過去需要用數百個聚合酶鏈鎖反應，加上數百次定序才能完整解析，相當耗工、耗時，而NGS可以在兩天之內完成。

簡單明確的基因突變，使用傳統基因檢測方法即可掌握，但是以「NTRK1/2/3」 這三個致癌基因來說，融合對象以及樣態可能高達100多種，且數目還增加中。李健逢指出，過去傳統的基因檢測很難詳細解析「NTRK1/2/3」基因變異，但NGS能有效達成。

此外，腫瘤突變負荷量（tumor mutational burden, TMB） 更只能由NGS檢出。李健逢解釋，如果乳癌病患卻檢測出肺癌的EGFR變異，醫師就要思考病患可能不是乳癌，而是從肺癌轉移而來，給予的標靶藥物就會完全不同，得到完全不同的治療效果。

對於常見癌症，檢測標的治療藥物很明確，如果罹患少見癌症，需要進行基因檢測嗎？李健逢建議，目前治療的概念逐漸朝向全癌（tumor agnostic therapy），意即不分癌種，只要有可進行藥物治療的標的基因變化即可接受治療。

目前台灣已核准的包含NTRK基因融合變異的腫瘤可使用NTRK抑制劑，以及dMMR/MSI-H/TMB-high（高度微衛星不穩定/細胞錯配修復機制缺失/腫瘤突變荷載高）的腫瘤，可接受特定免疫治療。

以NTRK基因融合變異為例，常常出現在少見腫瘤，例如兒童的神經膠質瘤、甲狀腺癌、分泌型的乳癌、唾液腺癌、嬰兒型纖維肉瘤以及中胚葉腎瘤，以及成年人的少見癌，分泌型乳癌、唾液腺癌、以及某些肉瘤。因此，少見腫瘤確實是適合全方位廣泛性癌症基因檢測。

每一位癌症病患都應該進行基因檢測嗎？李健逢強調，基因檢測是為了尋找配對的標靶藥物，部分癌症明確指向某些某些基因，例如肺癌的EGFR、乳癌的ER，大腸癌的BRAF，但以肝癌為例，目前仍無明確的基因突變與藥物，應該依據臨床醫師建議，病患也不要一味的追求基因檢測與標靶治療。