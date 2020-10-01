又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增2例、已累計25人

新北三峽區的登革熱群聚再擴大。衛福部疾病管制署傍晚公布新北市三峽區新增2例本土登革熱確診個案，分別為中正里50多歲男性及礁溪里60多歲女性，2人皆無出國史，經調查仍與五寮里筍園有關。本起群聚截至目前共計25人確診，由於仍有民眾檢驗中，疾管署副署長莊人祥表示，不排除群聚人數會再增加。

莊人祥表示，因應本起群聚疫情，地方衛生、環保單位持續針對五寮里社區及筍園加強病媒蚊調查、孳生源清除、化學防治、接觸者採檢等防治措施；另自9月29日起，在不影響人車進出前提下，針對高風險筍園設立13個管制點，限制人員進出並安排警員每日巡邏。而目前已匡列相關接觸史民眾501人中，採檢488人，20人陽性、320人陰性、141人檢驗中、7人待二採，社區監測將持續至10月30日。

疾管署表示，中正里個案平時活動地以住家及公司為主，曾於9月21日及24日至五寮里筍園採筍，27日因出現發燒、頭痛、肌肉痛等症狀就醫，登革熱病毒（NS1）快篩陽性，經醫院採檢通報後於今日確診；礁溪里個案平時活動地以住家及五寮里筍園為主，因知道有登革熱群聚疫情，自9月19日起未再前往五寮里筍園，29日出現發燒、膝蓋腫、嘔吐等症狀就醫，NS1快篩陽性，經醫院採檢通報後於今日確診。

疾管署表示，依2人活動史及疫情現況研判感染地為五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案；本起群聚截至目前共計25人確診（新北市三峽區21例、桃園市⿔⼭區3例及八德區1例）。而今年國內已累計41例登革熱本土病例；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署呼籲民眾，雨後應落實戶內外孳生源清除外，中秋佳節民眾南北往來流動頻繁，如前往登革熱疫情發生地區，或需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施。