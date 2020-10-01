蒜頭漲價竟是今年少進口1.5公噸 輔導轉運第三國清理

國內近期因大蒜下種，造成蒜頭價格大幅上漲，加上進口蒜頭無法通通國內檢疫規定，農糧署作業生產組指出，檢視最近3年的蒜頭進口量發現，今年比去年整整少了1萬5000公噸，是漲價的主因，需待到明年2月產季，蒜價才會恢復平穩。

農糧署表示，過去大蒜進口管道一向通暢，但自今年4月上旬起，因新冠肺炎疫情肆虐，各國封港交通受阻，本就造成國際蒜價上漲，目前國際蒜價到岸價每公噸約在3400至4000美元間，高於去年的1000至1600美元間，導致進口量減少，加上今年5月起自埃及、西班牙進口的大蒜，部分因帶土問題未能通過國內檢疫，需退運或銷毀，造成國內大蒜量少價漲。

作物生產組指出，農委會近期已透過協助蒜頭業者提高進口蒜頭品質，以輔導業者將不合格蒜頭轉運至第三國清理，符合國內檢疫規定後，再報驗進口等措施，進口蒜頭達到符合國內檢疫規定後再進口，屆時將可補充國內蒜頭供應不足缺口，國內蒜頭價格將逐漸恢復穩定。

行政院並請農委會分析蒜頭整體供需狀況，特別是現在到明年2月產季前的供需情形，並掌握囤積蒜頭情形，研議穩定蒜價措施；並請公平會持續查察是否有聯合調漲行為，請法務部要求所屬調查機關持續加強蒐報、查緝囤積、哄抬等不法情形。