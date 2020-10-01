聽新聞
test
0:00 / 0:00
國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了
中秋連假首日，國5南下車流除了今天凌晨1點多，出現短暫「紫爆」，一整天都順順的，就連結束高承載管制後，平均車速也維持70以上，用路人開心上路，路況順到有點出呼意料，滿腹孤疑「車都去哪裡了？」交通疏導人員面對中秋連假交通竟比平常日還順，有點被嚇到。
這次中秋節有4天連假，之前被形容可能是史上最塞的中秋節，車潮甚至直逼過年，使交通管制疏導人員一直「剉著等」。交通部高公局祭出多項管制措施，把原本上午7點的國5南下高乘載管制，提早到6點實施；另外也首度從零時到中午12點，封閉石碇及坪林南下的入口匝道，讓國5南下車輛只能從南港二個匝道進入，並維持兩個匝道每小時總共2400輛車，確保雪隧容量不致塞車。
上午第一波較大車流出現在清晨7、8點，平均車速都維持在六、七十；中午過後，原以為結束高乘載管制，石碇及坪林兩處匝道也開放車輛進入，會是第二波車流湧現，但也很快消退，平均車速在70以上。
今年暑假期間國5幾乎每天車多擁塞，但今天中秋連假卻一整天順暢，讓道路交通疏導人員開心之餘，也坦承路況這麼順，甚至比平常日還順，「有點被嚇到了」；用路人開心上路，有人從林口長庚開到羅東只花了60分鐘，樂稱自己是「聰明的用路人」，沒被塞在路上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言