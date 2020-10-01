國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

中秋連假首日，國5南下車流除了今天凌晨1點多，出現短暫「紫爆」，一整天都順順的，就連結束高承載管制後，平均車速也維持70以上，用路人開心上路，路況順到有點出呼意料，滿腹孤疑「車都去哪裡了？」交通疏導人員面對中秋連假交通竟比平常日還順，有點被嚇到。

這次中秋節有4天連假，之前被形容可能是史上最塞的中秋節，車潮甚至直逼過年，使交通管制疏導人員一直「剉著等」。交通部高公局祭出多項管制措施，把原本上午7點的國5南下高乘載管制，提早到6點實施；另外也首度從零時到中午12點，封閉石碇及坪林南下的入口匝道，讓國5南下車輛只能從南港二個匝道進入，並維持兩個匝道每小時總共2400輛車，確保雪隧容量不致塞車。

上午第一波較大車流出現在清晨7、8點，平均車速都維持在六、七十；中午過後，原以為結束高乘載管制，石碇及坪林兩處匝道也開放車輛進入，會是第二波車流湧現，但也很快消退，平均車速在70以上。