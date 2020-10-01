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國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

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國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中秋連假首日，國道5號今天竟然都沒什麼塞，用路人開車順順上路，疑問「車都去哪裡了？」圖／截自高公局路況即時系統
中秋連假首日，國道5號今天竟然都沒什麼塞，用路人開車順順上路，疑問「車都去哪裡了？」圖／截自高公局路況即時系統

中秋連假首日，國5南下車流除了今天凌晨1點多，出現短暫「紫爆」，一整天都順順的，就連結束高承載管制後，平均車速也維持70以上，用路人開心上路，路況順到有點出呼意料，滿腹孤疑「車都去哪裡了？」交通疏導人員面對中秋連假交通竟比平常日還順，有點被嚇到。

這次中秋節有4天連假，之前被形容可能是史上最塞的中秋節，車潮甚至直逼過年，使交通管制疏導人員一直「剉著等」。交通部高公局祭出多項管制措施，把原本上午7點的國5南下高乘載管制，提早到6點實施；另外也首度從零時到中午12點，封閉石碇及坪林南下的入口匝道，讓國5南下車輛只能從南港二個匝道進入，並維持兩個匝道每小時總共2400輛車，確保雪隧容量不致塞車。

上午第一波較大車流出現在清晨7、8點，平均車速都維持在六、七十；中午過後，原以為結束高乘載管制，石碇及坪林兩處匝道也開放車輛進入，會是第二波車流湧現，但也很快消退，平均車速在70以上。

今年暑假期間國5幾乎每天車多擁塞，但今天中秋連假卻一整天順暢，讓道路交通疏導人員開心之餘，也坦承路況這麼順，甚至比平常日還順，「有點被嚇到了」；用路人開心上路，有人從林口長庚開到羅東只花了60分鐘，樂稱自己是「聰明的用路人」，沒被塞在路上。

中秋連假首日，國道5號今天竟然都沒什麼塞，用路人開車順順上路，疑問「車都去哪裡了？」圖／截自高公局路況即時系統
中秋連假首日，國道5號今天竟然都沒什麼塞，用路人開車順順上路，疑問「車都去哪裡了？」圖／截自高公局路況即時系統

中秋節 連假 高乘載管制 國道

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