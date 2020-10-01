做好爬山高度及體能適應 玉管處統計近年急性高山病多

玉山塔塔加鹿林山區再發生山友高山不適，體力不繼求救的事故，雖凌晨獲救安全下山，但玉山國家公園統計，民眾前往玉山附近山區發生突發病例，以2018年的569例最高，其中急性高山症占比最多；而去年2019年則有461例，今年玉山醫療隊看診時發現，在病人急性高山症狀中，以頭痛61%最多，其次是頭暈噁心嘔吐各為27%，虛弱無力有15%。

玉山醫療隊建議，一般遊客來到高海拔的山區要注意，水平面每上升百公尺、溫度上升0.6度，因此來到海拔2500公尺的塔塔加步道，至少氣溫要比平地下降15度，因此山友登山前除做好高度及體能適應外，同時要看天氣再出門，畢竟「爬再簡單的山都是有它的危險性！」但全國不是每座高山都醫療站，若登山客到來排雲山莊接受診治，大多結予口服藥物來緩解山友的高山不適。

玉管處指出，山上的氣候變化太大，山友不要輕忽個人的裝備，不但要有充足的禦寒衣物外，更要做足登山的體能及高山適應準備，否則很容易發生急性高山症、高山肺水腫、腦水腫及上呼吸道感染，和包括頭痛、咳嗽、腹脹其他各種突發病症。