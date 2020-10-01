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一個月內兩波下架 世達再回收六款藥
世達藥廠九月初才有7款藥品因有品質疑慮遭衛福部食藥署下架，被要求自主清查後，發現另有6款藥品，包括咳嗽、高血壓等用藥，因未通過安定性檢測，而遭下架回收；食藥署也已請地方衛生局依藥事法開罰新台幣3萬至200萬元罰鍰。
食藥署監管組簡任技正陳映樺表示，七月初針對GMP（藥品優良製造作業規範）藥廠例行查廠時發現，世達藥廠製程紀錄不完善，因此要求該藥廠針對其他藥品進行清查。
清查後發現，包括「三化散」、「世達三化錠」、「世達咳必定錠」、「世達舒脈寧錠」、「達肝膠囊」、「適腸錠」都未通過安定性檢測，也就是藥品放久了雖仍在效期內，但主成份已降至標準以下。
陳映樺表示，因這些藥品無法釐清品質不良的時間點，因此要求效期內的產品全批號回收，要求11月初內完成回收，否則將藥事法處以新台幣20萬至500萬元罰鍰。
另因涉及藥品重製的問題，因此錠劑及顆粒劑型的產線也都要求暫停，待廠商改善通知食藥署複查合格後，才可恢復產線。
除了世達有六款藥品被要求下架，大豐藥廠的「大豐抒敏膜衣錠」（批號：9253201）也因抽樣時發現藥效釋放太慢，不符品質標準，而被要求下架回收，並於11月初回收完畢。
陳映樺表示，世達藥廠的六款藥品中兩款為處方藥、四款指示用藥，「大豐抒敏膜衣錠」則為處方藥，回收量還需確認，但皆有替代藥品，不影響民眾用藥。
【回收藥品及批號】
世達藥廠：
三化散：效期內全批號
"世達"三化錠：效期內全批號
"世達"咳必定錠：效期內全批號
"世達"舒脈寧錠：效期內全批號
達肝膠囊：效期內全批號
適腸錠：效期內全批號
大豐藥廠：
"大豐"抒敏膜衣錠180毫克：9253201 處方藥
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