一張圖看清晰的海峽中線 鄭明典：不知是不是嫦娥畫的

中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，台灣海峽中間出現淡淡的雲形排列成線，他問，「有誰在畫海峽中線嗎？」很清楚的一條線，「不知是不是嫦娥小姐畫的！中秋節愉快！」

鄭明典接受本報採訪時表示，會有這樣的分線其實與氣流有關，簡單來說就是氣流線。

氣象預報員劉沛滕補充，從衛生雲圖來看，可以看到氣流軌跡。現在氣流偏東北風，風向就是東北風，靠台灣區域水氣比較乾，風在吹時沒有雲流動；另一邊靠馬祖那邊比較濕，有雲在流動。該介面就是東北風的氣流產生出來的。

今天東北風影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，晚間高屏沿海地區亦有零星短暫陣雨。

明天輻射冷卻影響，北部及東北部清晨天氣較涼，白天起東北風減弱，氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，早晚高屏沿海地區亦有零星短暫陣雨。

今天中部以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域亦有較大風浪。