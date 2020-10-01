家裡月餅禮盒堆積如山？營養師傳授六招不怕吃成月餅臉

中秋節到了，有人家裡禮盒堆積如山，陷入吃不完的月餅海。市面上五花八門的月餅熱量聽說都很高，吃下一顆月餅相當於吃下了3碗飯，要跑步1小時以上才能消耗掉這負擔。如果不想吃成月餅臉，營養師傳授六大招，吃月餅也可以很輕鬆，不怕邊吃邊怕吃下太多「甜蜜的負擔」。

廣式、酥皮、冰皮月餅，月餅種類多樣化受民眾喜愛，國泰健康管理營養師羅心余表示，酥皮製程中需大量油脂，即使一顆比手掌心還小的蛋黃酥，熱量也有280大卡，接近一碗飯，更要值得注意的是，蛋黃內餡月餅中的鹹蛋黃，含大量飽和脂肪，增加高血壓及血脂風險，慢性病患者一定要注意。

聯安診所營養師王貞云說，國人健康意識抬頭，不少商家推出減糖減油的月餅，甚至加入果乾或全榖雜糧來製作，比一般月餅來的健康許多，「選擇養生月餅」是輕鬆吃月餅的第一步；第二招是購買月餅時，可以先看熱量標示，冰皮月餅或蒸月餅是相對低卡的好選擇。

因為1顆蛋黃酥就相當於是1碗飯熱量，所以輕鬆吃月餅第三招，就是記得若吃了月餅，建議午晚餐的飯麵主食量減半，並搭配低油烹調的菜色。第四招則是「月餅分著吃」，王貞云及羅心余都建議，月餅切成4至6等分，盡量選體積小、約50克月餅，與親友共同分享，熱量減低。

吃月餅總想搭配一杯飲料，汽水、奶茶、果汁等，但隱藏的糖危機不容小覷。王貞云說，第五招就是「飲料選無糖」；羅心余建議，拋開含糖飲料，改無糖鮮奶茶，果汁看起來健康，其實含有大量精緻糖，可自製不加糖蔬果汁，不要濾渣，將蔬果中纖維喝下，平衡血糖上升速度。

羅心余說，白開水是最好的選擇，無糖茶品也能去油解膩，喜歡水果風味的人，可將喜歡的水果切片，加入白開水或無糖的汽泡水，就是一杯無負擔又可口的飲品。

第六招是「增加運動量」，王貞云建議，在吃完月餅後，可快走30分鐘有助於熱量消耗。

許多糖尿病友都想知道能不能吃月餅，血糖較高者或糖尿病友，應盡量避免內餡為豆沙或棗泥等含糖量較高的月餅，一天吃不超過一個月餅的分量，應景淺嚐即可。

王貞云也提醒，月餅高糖高油，腸胃道需要更多的時間消化，因此腸胃道功能不佳者，除留意月餅的攝取量，應充份咀嚼，同時避免搭配大量茶飲，否則會更不利於消化，且盡量避免在運動前或睡前食用，以防消化不完全而引起胃食道逆流等症狀。