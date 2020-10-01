路邊「野菇」不要採 認明這2種植物別誤食

中秋連假烤肉菇類不可少，但「路邊的野菇不要採」，尤其中秋節天連續假期出外踏青，別看到「白色雨傘菇」及「芋頭」相似的植物就採來吃。衛福部食藥物署提醒，「這兩種植物」有毒，千萬要認清楚，以免誤食中毒。

食藥署近三年協助鑑驗民眾因誤食野外有毒植物而引起中毒案例共6例，尤其今年就發生三例。其中最常見的是將有毒的「綠褶菇」及「姑婆芋」等野外植物，當成一般可食用的「白色雨傘菇」及「芋頭」吃下肚的中毒事件。

「綠褶菇」屬中至大型菇菌，是一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。但綠褶菇誤食後1至3小時會發生噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

「姑婆芋」則長得像芋頭，但芋頭葉面具有絨毛，姑婆芋卻是表面光滑，水珠無法凝結；且芋頭葉柄與葉面相接處與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋距離則較近。

姑婆芋植株全株有毒，因含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會，誤食的話會發生喉嚨痛、口腔麻木等症狀，甚至伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難和腹痛。