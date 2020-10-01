快訊

新增1例境外移入 40多歲台籍男自印尼返台入境確診

直播／新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路邊「野菇」不要採 認明這2種植物別誤食

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供
「綠褶菇」常被當成一般可食用的「白色雨傘菇」。圖／食藥署提供

中秋連假烤肉菇類不可少，但「路邊的野菇不要採」，尤其中秋節天連續假期出外踏青，別看到「白色雨傘菇」及「芋頭」相似的植物就採來吃。衛福部食藥物署提醒，「這兩種植物」有毒，千萬要認清楚，以免誤食中毒

食藥署近三年協助鑑驗民眾因誤食野外有毒植物而引起中毒案例共6例，尤其今年就發生三例。其中最常見的是將有毒的「綠褶菇」及「姑婆芋」等野外植物，當成一般可食用的「白色雨傘菇」及「芋頭」吃下肚的中毒事件。

「綠褶菇」屬中至大型菇菌，是一種有毒不可食用的菇類，其外表顏色淺不鮮豔，與可食用之白色雨傘菇及雞肉絲菇相似，常被混淆。但綠褶菇誤食後1至3小時會發生噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

「姑婆芋」則長得像芋頭，但芋頭葉面具有絨毛，姑婆芋卻是表面光滑，水珠無法凝結；且芋頭葉柄與葉面相接處與葉子的缺口距離較遠，姑婆芋距離則較近。

姑婆芋植株全株有毒，因含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼會，誤食的話會發生喉嚨痛、口腔麻木等症狀，甚至伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難和腹痛。

食藥署呼籲，民眾應避免自行採摘食用來路不明的植物，若因食用不明植物出現生理不適的症狀時，應儘速就醫並保留食物剩餘的檢體，以利正確診斷與治療。

姑婆芋和芋頭常被混淆誤認。圖／食藥署提供
姑婆芋和芋頭常被混淆誤認。圖／食藥署提供

中毒 中秋節 腹痛

延伸閱讀

吃蝦配檸檬等於吃砒霜？ 中秋烤肉怎麼吃才安全

苗栗芋頭熱傷害達現金救助標準 影響產量不影響品質

烈嶼芋頭季國慶連假登場 邀民眾來去金門住一晚

烈嶼芋頭季國慶日登場 歡迎遊客相揪來逗熱鬧

相關新聞

中衛口罩免排隊！全聯店員私自留貨給朋友 全聯回應了

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出有民眾在臉書以圖文炫耀因朋友在全聯工作，私下幫他留一盒中衛口罩，讓他免去排隊之苦，並附...

吃月餅烤肉怕胖？ 教育部示範中秋閃脂4招

今天是中秋節，教育部表示，香甜的糕點、滋滋作響的烤物，其實躲藏不少油脂，大專生應懂得辨別「隱形油脂」，避免假期後站上體重...

台鐵便當新竹限量款 台鐵曝由華膳空廚製作的真相

為了做出市場區隔性，台鐵便當註冊全新商標，並於今天在新竹站台鐵便當設計概念店，結合新竹設計展正式亮相。特別的是，三款限量...

國內首艘全迴旋浮吊船開工 台船向風電市場推進一步

國內首艘全迴旋大型浮吊船「Green Jade」已經開工，預計2022年第4季完工交船，這艘浮吊船由台船自建，也等於宣示...

路邊「野菇」不要採 認明這2種植物別誤食

中秋連假烤肉菇類不可少，但「路邊的野菇不要採」，尤其中秋節天連續假期出外踏青，別看到「白色雨傘菇」及「芋頭」相似的植物就...

《大佛普拉斯》後的全新感悟！《同學麥娜絲》道出真實人生的無奈嘆息

《大佛普拉斯》是他所拍攝的第一部劇情長片、也是第一次往電影圈發展，他的座右銘是「拍每一部作品絕對不是想著要賺錢，而是如何把電影拍好、傳達自己想說的故事。」 加和減的黑色幽默 如今，繼「普拉斯」（plus）之後，黃信堯即將再次推出「麥娜絲」（minus），一「加」一「減」的逗趣特性彷彿在打造獨特的電影宇宙，但這兩段截然不同的劇本和故事，卻同樣是以小人物的打拚，勾勒出一段段引人入勝的篇章。

「把泥土味道留給未來」 16名藝術家聯展義賣助綠盟

「綠盟20破浪前行」藝術公益聯展10月3日登場，由16名藝術家與環保界攜手舉辦，這也是長年推動藝術教育的雄獅美術星空畫廊...

南迴鐵路電氣化 台東端中秋首次送電成功

台鐵環島電氣化最後一段南迴鐵路，目前完成全線電線桿和電線舖設，今天首次試送電，過程成功順利，預估年底可以順利行駛電氣列車...

文創產業青年創業貸款 全台說明會起跑

為協助投身文創產業的青年了解「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」，文化部預計在全台各地舉辦20場次的巡迴說明會，並安排文...

近年風調雨順 陳吉仲：請問有哪個農產品產銷失衡？

農作物產銷失衡頻傳，在野黨要求農委會主委陳吉仲下台；陳吉仲今天表示，我國這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？至於是...

日月潭花火音樂會今年分4場 首場10月17日亮相

秋天是賞月的季節，日月潭國家風景區宣布一年一度的日月潭花火音樂嘉年華系列活動，將於10月8日至11月21日展開，而今年首...

連假出遊別憋尿 護理師提醒小心妹妹悶癢

中秋連假到來，許多民眾會來上一趟旅遊，不過出遊車潮眾多易塞車，衛生福利部桃園醫院護理師廖曉嵐提醒，長坐悶熱及憋尿都要小心...

熱門新聞

驚爆！寒舍艾麗將轉做防疫旅館 10月17日後不接受訂房

喝起來！中秋連假×世界咖啡日優惠攻略 星巴克買1送1、麥當勞免費換

車流不見了！國5一路黃綠均速70公里 比平常日還順

不斷更新／中秋連假明天登場 國道南下出現紫爆大塞車

不斷更新／中秋連假首日國道多路段塞爆 注意下午6大地雷路段

台隆手創館首家旗艦店 營業19年的微風店今晚熄燈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。